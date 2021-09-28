指教育局未公開失德老師學校資料　梁振英牽頭基金提覆核裁敗訴

前特首梁振英牽頭成立的「803基金」，要求教育局公開專業失德教師資料、所屬校名及調查結果，但遭局方拒絕，基金提出司法覆核挑戰有關做法。高等法院今日（28日）頒判辭指，局方將3項資料一併考慮並拒絕披露的做法合理，若只披露校名及失德行為資料，會對校內其餘師生不公平，而且紀律程序不一定要公開，最終裁定基金敗訴。



申請人為803基金有限公司，答辯人為是教育局局長。申請人曾要求局方披露涉事教師、所屬學校及失德行為的調查結果，但遭拒絕。

法官周家明認為，由投訴人、教師或學校向局方提供的資料，與專業失德、紀律事宜有關，而他們提供資料時，必會認為相關資料不會透露予紀律程序以外的第三方。

認同局方拒絕披露的做法

周官指出，的確會有家長想知道涉專業失德教師及學校的資料，以決定是否讓子女入學，而為違致有關目的，但認同局方將3項資料一併考慮而拒絕披露的做法。

披露資料對家長幫助有限

周官解釋，若局方只披露失德行為資料，其實無助家長判斷是否讓子女入學；若局方只披露校名及失德行為資料，對於家長判斷是否讓子女入學的幫助亦有限，因為有關教師可轉校任教，這做法會對校內其餘師生不公平，影響教學環境。

紀律程序不一定要公開

周官亦認為，局方在決定拒絕披露前，已考慮了所涉及的公眾利益，認為決定並非不合理，而且紀律程序不一定要公開，最終認為申請理據無一成立，裁定申請方敗訴。

案件編號：HCAL1969/2020