新冠肺炎｜增4宗輸入個案　兩人為外傭　全部曾接種疫苗

本港今日（4日）新增4宗新冠肺炎確診個案，全為輸入個案及已至少接種一劑疫苗。4名確診個案中，2人為外傭，分別由印尼及菲律賓抵港，當中確診菲傭帶有L452R變種病毒。此外，本港今日有少於10宗初步確診。



▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



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今日新增4宗確診個案中，有2名患者帶有L452R變種病毒，當中一人為菲律賓到港的外傭（#12235），她於9月30日乘坐航班5J272來港，入住尖沙咀華美達華麗酒店。她於4月6日及30日在港完成接種兩劑復必泰疫苗。

另一名帶有L452R變種的患者為一名67歲男子（#12236），他於9月30日乘坐航班KE607從埃及來港，入住尖沙咀喜來登酒店。他於4月5日及6月22日在印度完成接種兩劑Covishield疫苗。

此外，於確診者中另有一名從印尼來港的外傭（#12233），她於10月2日乘坐航班CX798來港，她的L452R變種病毒測試仍待定。她於6月30日及8月2日在印尼接種兩劑科興疫苗。

一名從菲律賓到港的85歲男子確診（#12234），他於9月26日乘坐航班CX906來港，E484K及L452R的變種病毒測試仍待定。他於7月26日在菲律賓接種一劑強生疫苗。

▼9.28北角港運城2座封區強制檢測▼



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​衞生署衞生防護中心提醒，於下列地方相關的指明人士，須於明日（5日）遵從強制檢測公告進行檢測。

半山區地利根德里12號譽皇居

半山區列堤頓道7號

北角丹拿道55號港運城二座（不包括港運城二座地下及L2至L4樓層）

元朗裕景坊8號同益大廈

元朗潭尾幸福花園20座

