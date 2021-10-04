新冠肺炎．10.4｜港增4輸入個案外傭佔半　澳門爆外勞感染群組

本港昨日（3日）零確診，而今早（4日）9時起，勞工及福利局重開竹篙灣檢疫中心外傭檢疫網上申請，每次開放7天名額供公眾選擇，每個可供預約日子設50個名額。不過，系統一重開即塞車，輪候約6分鐘後「開始預約」選項變灰色，意味不足10分鐘已爆滿，有中介稱，僅成功取得2間房。

澳門方面，澳門及珠海原定今午12時起放寬已接種疫苗人士入境限制，至少打一針兼持有48小時核酸陰性證明，入境珠海後可免隔離14天。不過，澳門政府今午公布新增一宗確診個案，患者是一名46歲男子，居於珠海，於澳門任職裝修工人，需要每日往返兩地。因此，珠澳聯防聯控澳方工作組公布，珠澳口岸新通關安排取消，維持現行防控措施，同時，澳門教青局指由於社區存一定風險，宣布暫停今日復課安排至另行通知。



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▼10月4日強制檢測公告詳情▼



強制檢測學校｜明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等27校上榜

【23:43】本港疫情繼昨日（3日）「零確診」後，今日（4日）新增4宗輸入個案。食物及衞生局公布最新強制檢測公告，未有住所或處所因新冠肺炎個案被列入公告，但有27間學校因出現上呼吸道感染個案，被列入強制檢測公告，包括將軍澳東華三院王余家潔小一等3間學校的指定班級，及明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等24間幼稚園/幼兒中心。

新冠疫苗｜長假後打首劑人數谷底反彈六成 接種率終達67%

【22:16】新冠疫苗接種計劃今日（4日）已是第221日，12歲或以上適合接種疫苗人口的接種率達67%。而今日共有約17,600人接種疫苗，當中5,500人接種首劑疫苗，較昨日三日長假最後一日的新低位（3,400人）反彈62%。



昨日共有4宗在社區疫苗接種中心打針後送院個案，全部已離開醫院。

澳門疫情｜3外勞今日確診 屬內地及越南籍工人 第三度全民檢測

【21:25】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，今日再新增1例確診病例，是今日第三宗，均是外勞，為澳門第74例新冠病毒肺炎確診病例。

中心指患者為40歲男子，越南籍僱員，報稱曾到第72及73例工作的單位工作。他9月25日核酸檢測顯示結果為陰性，由於被列為第73例的密切接觸者，於今日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。患者於2021年9月15日在澳門接種一劑國藥滅活疫苗，目前感染源頭調查仍在進行中。

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【21:12】衞生署表示，第四批約80萬劑科興克爾來福疫苗今日由北京運抵香港，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。

新冠疫苗｜保障基金批46個案賠519萬 均較上次翻倍

【19:30】政府的疫苗保障基金，截至9月23日有46宗傷害個案獲批，涉款519萬元，每宗個案獲賠11.3萬元，成功獲批個案及金額都較上一次翻倍。

截至9月23日，疫苗保障基金賠償細節。

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澳門疫情｜一日2宗確診 染疫裝修工為內地外勞 屬今早個案同事

【19:22】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，今日再新增1例確診病例，累計增至73宗。患者為52歲男子，是內地僱員，為裝修工人，為今日上午確診的第72例同事，近日均一起工作，居於澳門祐漢新邨順利樓。他於9月26日及30日核酸檢測顯示結果為陰性，由於被列為第72例的密切接觸者，於今日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。

中心指，患者於今年7月3日及8月3日已在澳門接種兩劑國藥滅活疫苗。目前感染源頭調查仍在進行中。

消費券｜石門萬順安粧藥違規投訴成立 商會批未豁免手續費不公平

【19:10】第二期電子消費券於上周五派發（1日），政府今（4日）公布，自第一期發放消費券，至今共接獲約30宗投訴，當中1宗裁定定違規。八達通確認該違規個案為早前濫收手續費、位於沙田石門站的「萬順安粧藥」藥房。



港九藥房總商會張德榮表示，若藥房安裝八達通收款機逾半年，則無法享免手續費1.5%的優惠；藥房為與連鎖商戶及同行競爭，以接近成本價出售貨品，扣除手續費後變相虧損，帶來不公平的情況，「所以有藥房唔接受八達通畀錢。」

八達通確認沙田石門的「萬順安粧藥」藥房違規向使用消費券的顧客收手續費。（資料圖片／歐陽德浩攝）

新冠疫苗｜港府認可南非疫苗接種紀錄 周三起生效

【18:46】港府今日（4日）公布已與南非政府完成商討，將認可該國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄，相關安排後日（6日）凌晨零時起實施。

▼發出認可疫苗接種紀錄地區名單▼



童軍中心年初辦百人榮休宴 民政署隔半年提檢控 搞手涉違限聚令

【18:26】香港童軍總會前九龍地域一名前高層退休，被傳媒踢爆於今年4月在尖沙嘴香港童軍中心舉行榮休宴，筵開34席，招待逾百人，涉違限聚令，事隔大半年，當局調查終有進展。



民政事務總署轄下牌照事務處今（4日）根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），向法院申請發出8張傳票，分別向香港童軍總會中心8樓一會址（香港童軍總會－總監俱樂部）的牌照持有人、餐飲服務供應商及其兩名負責人，以及3名涉嫌在上址組織羣組聚集的人士提出檢控，案件會安排在法院審理。

香港童軍中心於今年4月舉行榮休宴，有百人出席，較防疫措施所容許多4倍。（資料圖片）

冬季流感疫苗接種計劃周三展開 衞署：與新冠疫苗隔最少14日接種

【18:18】衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，2021／22年度季節性流感疫苗接種計劃本周三（6日）展開，當局會確保計劃下的季節性流感疫苗供應穩定，並呼籲合資格人士踴躍接種。

衞生防護中心強調，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種，重申適合接種季節性流感疫苗的長者均適合接種新冠疫苗，建議兩者接種間隔為最少14天。

澳門裝修水電工確診源頭不明 曾到海立方賭場 須第三次全民檢測

【18:15】澳門今日（4日）錄得一宗確診個案，患者感染源頭不明，為一名無病徵的46歲外僱男裝修工，已完成接種國藥疫苗。他住過三間酒店、到過海立方賭場。澳門今晚九時將展開第三次全民檢測，希望兩日內完成，最遲三日。

澳門衛生局局長羅奕龍承認，社區有傳播風險，因此及早完成全民檢測，「那怕佢真係出現一個確診個案，如果佢係隔離醫學觀察期間出現，對我哋社區整個風險係會大大降低。」

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疫苗抽獎｜一個字母露端倪 呢個世代成抽獎大贏家

【17:03】疫苗抽獎活動陸續抽出得獎者，今日（4日）中石化（香港）的抽獎活動，大獎為免費入SINO X Power超級汽油2年，結果幸運兒是一位身分證號碼A字頭的朋友。雖然未必位位幸運兒都希望高調，但一個A字、一個屬於有「經歷」的身分證號碼，大概可猜測得主年齡。

《香港01》統計多個以身分證號碼公布得獎人士的抽獎活動，當中最多人得獎的身分證字首為Z，其中全城關注的觀塘凱匯一房單位大獎亦由Z世代獲得。而Z世代屬於80後，其接種人口及比率亦為全城最高。

（香港01製圖）

【15:50】澳門政府宣布，今日（4日）晚上9時至10月7日晚上9時將進行第三次全民核酸檢測，爭取在48小時內完成，澳門市民可於今日下午4時起到系統網站進行預約。

新冠肺炎｜增4宗輸入個案 兩人為外傭 全部曾接種疫苗

【15:00】本港今日（4日）新增4宗新冠肺炎確診個案，全為輸入個案及已至少接種一劑疫苗。4名確診個案中，2人為外傭，分別由印尼及菲律賓抵港，當中確診菲傭帶有L452R變種病毒。此外，本港今日有少於10宗初步確診。

疫苗抽獎｜中石化送免費入油2年 誕A字頭大獎得主 即查中獎名單

【14:23】為配合政府疫苗接種計劃，中石化（香港）推出疫苗接種抽獎活動，大獎一名送免費入SINO X Power超級汽油2年、29位二獎得主獲送1年SINO X Power超級汽油及三獎X CARD PLUS會員優惠卡。獎品總值超過168萬港元，共230名幸運兒今午（4日）在抽獎儀式中誕生。本港長者接種率低迷下，今次頭獎得主陳姓幸運兒，身份證號碼英是A字頭，極可能是位70歲以上老友記。

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澳門疫情｜居珠海裝修工確診 已接種國藥疫苗 曾租住三間酒店

【12:23】澳門政府公布新增一宗確診個案，患者是一名46歲男子，居於珠海，於澳門任職裝修工人，需要每日往返兩地。他於9月28日及30日的檢測結果為陰性，於今年4月及6月完成接種兩劑國藥滅活疫苗。

【12:00】珠澳聯防聯控澳方工作組公布，因檢測發現1宗陽性個案，經珠澳聯防聯控機制協商一致，原定今天中午12時起珠澳口岸的通關安排取消，維持現行的口岸疫情防控措施。

通關｜何栢良指本港未現復陽傳染 倘跟內地患者留院10日增至三周

【10:42】中港兩地早前開會商討恢復通關可行性。隨團的政府專家顧問許樹昌透露，內地期望本港於數個方面貼近內地準則，包括高危群組檢疫安排、確診者出院條件及豁免檢疫政策等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）在港台節目《千禧年代》指，現時本港大部份患者可於10日內出院，若跟從內地標準，患者或需要至少3周才能回家，而本港至今未有出現確診者出院後出現傳播鏈。不過，他指若內地開出通關要求清單，本港無選擇需要跟從。

消費券｜推出至今政府共接30宗商戶違規投訴 1宗成立遭取消帳戶

【10:26】政府於10月1日派發第二期消費券，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日（4日）在新城電台節目指，暫時未收到問題報告，形容運作順暢。她指，自第一期發放消費券，至今共接獲約30宗投訴，當中1宗確定違規，營運商已取消有關商戶的帳戶。



她指，早前有1.9萬人重新登記領取消費券，當中1.7萬人確定合資格可領取，其餘不成功的申請涉及重覆登記、資料有問題等情況。

澳門疫情｜鏡湖醫院發現初陽樣本 入珠海免隔離及復課安排急煞停

【10:20】澳門教育及青年發展局發出緊急消息，表示由於接獲衞生當局緊急通知有一個可疑陽性樣本正等待覆檢，社區存一定風險，故按衛生當局意見，宣布暫停今天復課安排直至另行通知。倘學生已回校而未能自行回家，學校應作出適當照顧，嚴守防疫指引，等待家長接回。

【10:02】珠澳聯防聯控澳方工作組宣布，因澳門昨晚（3日）的核酸檢測中，發現一個可疑陽性樣本，衛生局目前正覆檢以確定是陽性個案抑或是因環境污染樣本所致，料今天稍後便可有化驗結果。因此，經珠澳聯防聯控機制協商後，今午12時起珠澳口岸新的通關安排暫緩執行，待有關個案的最終檢測結果確定後，將會盡快向社會發放最新的通關安排。呼籲原本打算在今午通關人士暫緩前往離境口岸，同時留意政府發放的有關信息。

▼10月4日預約情況▼



外傭檢疫｜竹篙灣檢疫中心重啟預約實測 350間房6分鐘內火速搶完

【09:30】竹篙灣檢疫中心今日重新開放外傭檢疫預約系統，提供10月22日至28日可供預約的房間，共350個名額。不過，今日早上實測發現，未到預約時間前網站已開始塞車，數百間房更在開放6分鐘內火速搶完；有外傭中介安排了25名職員一起「搶房」，但僅成功取得2間房預約。

外傭檢疫｜竹篙灣重啟預約6分鐘即爆 中介稱有人出價1800代搶房

▼10.3第二期消費券派發第3日觀塘情況▼



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【08:00】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指，鏡湖醫院今日通報一個混合樣本（十混一）初步檢測結果呈陽性反應，衛生局正覆檢樣本，已通知該10名人士，並安排消防救護車逐一把他們送到仁伯爵綜合醫院進行獨立採樣和檢測。

崔俊明指默沙東口服藥較瑞德西韋便宜 減醫療負擔 為疫情帶曙光

【08:57】美國默克藥廠（Merck）周五（1日）公布，其有份研發的新冠病毒口服藥物（Molnupiravir）能夠有效將確診者入院或死亡風險減低一半，將會向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（4日)在港台節目《千禧年代》指，根據藥廠的研究結果，該口服藥物對變種病毒有效，而副作用主要為頭痛 、肌肉痛及肚瀉等。他認為藥物可減輕醫療負擔，為未來疫情下的曙光，



港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，藥物研究只涉及數百人，未能完全反映其安全性。他指該藥物對人的「核糖核酸」有一定潛在風險，或對肝、心臟等重要器官有潛在毒性，亦需要關注其致癌性。

美國默克藥廠研發口服藥molnupiravir，指它可以將受感染人士的入院或死亡風險大減一半。（Reuters）

▼10.1消費券第二期派發 新城市廣場有不少市民消費▼



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▼10.1消費券第二期派發 旺角電腦中心人流大增▼



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▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼



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【昨日總覽】新冠肺炎．10.3｜相隔半個月再現「零確診」 港府研設「通關碼」

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▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼

