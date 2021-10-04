澳門疫情｜3外勞今日確診　屬內地及越南籍工人　第三度全民檢測

澳門政府今日（4日）公布，一名居珠海的46歲裝修工人今早確診，他的52歲男同事晚上也列確診個案，居於澳門祐漢新邨順利樓，二人均是受聘的內地員工；一名40歲越南籍僱員報稱曾到上述二人工作的單位工作，晚上也確診。即澳門今日內有三名外勞染疫，至今累計有74宗確診個案。澳門今晚9時展開第三度全民病毒檢測，政府爭取在2日內完成。



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新增患者居祐漢新邨順利樓

澳門夜晚表示，一名52歲內地裝修工人（第73例）確診，居於澳門祐漢新邨順利樓，是較早前公布確診裝修工人（第72例）的同事，二人近日一起工作。他在9月26日及30日核酸檢測顯示結果為陰性，由於被列為第72例的密切接觸者，於今日經核酸檢測，顯示結果為陽性而確診。他在7月3日及8月3日已在澳門接種兩劑國藥滅活疫苗。

此外，一名40歲越南籍僱員（第74例），報稱曾到第72及73例工作的單位工作。9月25日核酸檢測顯示結果為陰性，由於被列為第73例的密切接觸者，於今日經核酸檢測同樣證實確診。患者於9月15日在澳門接種一劑國藥滅活疫苗。新增兩名患者感染源頭調查仍在進行中。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，患者沒有任何不適症狀，已安排到公共衛生臨床中心進一步診治。

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衛生局局長：社區有風險 籲市民留在家中

在今日新型冠狀病毒感染應變協調中心記者會，衛生局局長羅奕龍表示，由於目前仍在進行流行病學調查，患者在社區有一定的活動範圍，社區存在一定風險，他呼籲市民盡量留在家中，減少任何不必要的活動，減少人流聚集，保持社交距離，戴好口罩和勤洗手等。

羅奕龍強調，第 3次全民核酸檢測對象為所有在澳人士，若在全民核檢前 24小時曾做核酸檢測，同樣必須參與全民核檢，檢測計劃於三日內完成，但由於希望更短時間完成全民核檢工作，儘早進行風險評估，在有條件的情況下，爭取越短時間完成越好，故暫時僅開放首48小時的全民核檢預約，希望市民諒解。

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羅表示，未來3天全民核酸檢測，不排除會有陽性個案，故希望每位市民和工作人員在檢測過程中保持高度警惕，需假設所有接觸到的人士都可能是確診者，以做足防疫措施，相信傳播風險會相對較少，