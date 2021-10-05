新冠肺炎｜增7宗輸入個案　3人為菲傭　全部已打針無病徵

本港今（5日）新增7宗新冠肺炎確診個案，全為輸入個案及已接種疫苗，當中5名患者帶有L452R變種病毒，餘下兩人則有N501Y變種病毒。確診患者中，包括3名菲律賓外傭，抵港後分別入住竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店。

此外，本港今日有少於5宗初步確診。



本港今（5日）新增7宗新冠肺炎確診個案，包括3名菲律賓外傭。(資料圖片)

3名染疫外傭全部由菲律賓抵港，亦悉數沒有病徵。其中兩人帶有L452R變種病毒，分別是24歲女患者(個案編號：#12238)，她於9月22日乘搭航班CX906來港，並於今年7月2日及30日在菲律賓完成接種兩針復必泰；另一名31歲女患者(個案編號：#12243)，則與#12238患者於同日乘坐同班機抵港，她在今年7月28日在菲律賓完成接種强生疫苗，兩人均入住竹篙灣檢疫中心。

另一名44歲的外傭(個案編號：#12240)則帶有N501Y變種病毒，她於今個月1日乘搭航班TR300來港，隨後入住荃灣絲麗酒店，並已於今年7月及8月10日在菲律賓已打兩針復必泰疫苗。

帶有L452R變種病毒的其餘3名患者中，有從巴基斯坦抵港的46歲女患者(個案編號：#12237)，她於10月3日乘坐航班EK384來港，同日發病。她於今年5月18日及7月25日在當地接種兩劑阿斯利康疫苗。

另一名無病徵的19歲男患者(個案編號：#12239)，他於10月1日由印度乘坐航班EK384來港，之後入住荃灣帝盛酒店檢疫。他在今年6月9日及7月17日在印度已打兩劑Covishield疫苗。

此外，亦包括從肯亞入境、40歲的男子(個案編號：#12241)，他於今年9月21日乘坐航班QR8188抵港，並入住尖沙咀華美達華麗酒店，屬無病徵患者，今年5月20日及6月22日完成接種科興疫苗。

另外，從埃及抵港的40歲男子(個案編號：#12242)，帶有N501Y變種病毒，他於9月21日乘坐航班QR8188抵港，隨後入住北角華美達盛景酒店，並於10月1日發病，他6月18日及7月19日在當地完成接種阿斯利康疫苗。

▼10.4澳門爆外勞確診疫情▼



+ 3

+ 10

+ 5

​衞生署衞生防護中心公布指，至今本港個案累計12238宗（包括12237宗確診和一宗疑似個案）。至於過去14天則累計報告65宗個案，全屬輸入個案。

中心亦提醒與淺水灣南灣道61號華景園1座相關的指明人士，須於明日（6日）遵從強制檢測公告進行檢測。

▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼

