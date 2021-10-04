冬季流感疫苗接種計劃周三展開　衞署：與新冠疫苗隔最少14日接種

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，2021／22年度季節性流感疫苗接種計劃本周三（6日）展開，當局會確保計劃下的季節性流感疫苗供應穩定，並呼籲合資格人士踴躍接種。

衞生防護中心強調，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種，重申適合接種季節性流感疫苗的長者均適合接種新冠疫苗，建議兩者接種間隔為最少14天。



2021／22季度「政府防疫注射計劃」將於本周三（6日）展開。（資料圖片)

同時患流感與新冠 現嚴重併發症和死亡機會增

衞生防護中心提醒，日漸增加的證據顯示，同時患上流感與新冠肺炎的患者，有較大可能出現嚴重併發症和死亡，而接種流感疫苗可減少住院的可能性及留醫的時間。

5類合資格香港居民免費接種流感疫苗

「政府防疫注射計劃」將於本周三開始，分階段於指定公立診所，為合資格香港居民提供免費流感疫苗接種。居於社區的65歲或以上長者，亦可由11月1日起，到衞生署指定長者健康中心接種，及可由11月8日起，到醫管局普通科門診診所接種。

▼5類合資格人士▼



．領取綜援或持有醫療費用減免證明書的孕婦



．領取綜援或持有醫療費用減免證明書的六個月至未滿12歲兒童



．65歲以上公立診所求診、領取綜援或持有醫療費用減免證明書的50歲至未滿65歲人士，以及50歲以下有長期健康問題的人士；合資格醫管局住院病人、合資格兒科門診病人以及合資格智障人士和居於社區領取傷殘津貼的人士



．安老院舍長者、殘疾人士院舍或留宿幼兒中心的院友、公營／院舍醫護人員、家禽從業員及養豬業人士



．領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士



至於「季節性流感疫苗學校外展（免費）」方面，政府會安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊，到參與學校為學童免費接種疫苗。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務於10月6日開始，而小學的外展服務則於10月13日展開。

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另外，「疫苗資助計劃」亦會於本周三展開。香港居民的合資格群組，包括50歲或以上人士、孕婦、6個月至未滿12歲兒童（或小學生）、智障人士、領取傷殘津貼的人士，及領取綜援類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士，可到參與計劃的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

▼醫生名單▼



醫健通（資助）系統網頁

衞生防護中心：接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要

衞生防護中心發言人稱，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於流感疫苗安全有效，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗，保障個人健康。發言人又重申，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

