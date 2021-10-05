醫管局倡長者打新冠疫苗兩周後　再打流感針　強調兩疫苗互不影響

政府早前表示，季節性流感疫苗接種計劃將於明日（6日）展開，合資格人士將分階段接種疫苗。醫院管理局總感染控制主任賴偉文今早（5日）於港台節目表示，無論是新冠疫苗，抑或流感疫苗，市民都應該接種；假如兩者都未接種，建議先打齊兩針新冠疫苗，再隔14日才接種流感疫苗。

賴偉文強調，兩種疫苗不會互相影響效力，但新冠肺炎的病情較嚴重，故建議先行接種。他又稱，由於去年較少流感個案，市民有關抗體較少，擔心一旦爆發，會較多人感染。



市民抗體水平較低 流感一旦爆發憂更多人感染

賴偉文今早於港台節目《千禧年代》表示，一般流感高峰期於12月底至1月初開始，可維持3至4個月，相信高峰期會於1至2月出現。雖然佩戴口罩後，流感個案去年減少，不過賴偉文指，由於去年少流感個案，市民的抗體水平亦較低，擔心一旦爆發，會有更多人感染。

醫院管理局總感染控制主任賴偉文（資料圖片）

賴偉文又指，無論新冠疫苗抑或流感疫苗，市民都應該接種，假如長者兩者都未有接種，就應先打新冠疫苗。他解釋，新冠肺炎病情較嚴重，故應先接種，打齊兩針後，相隔14日再打流感疫苗。

賴指，兩款疫苗不會互相影響效力，也不會令副作用加強，部份國家亦無建議相隔14日才接種另一款。不過為免市民誤將流感疫苗的副作用，當作與新冠疫苗有關，故建議相隔14日。

季節性流感疫苗接種計劃明起開始

季節性流感疫苗接種計劃明日開始，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種，賴偉文表示，接種毋須預約，病人覆診時只要醫生認為合適，就可以打針。