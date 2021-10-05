澳門疫情｜保安群組、裝修群組現關連　兩患者曾同乘巴士觸摸扶手

澳門接連出現群組染疫，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今日（5日）再增一宗確診，患者為42歲越南籍女裝修工（澳門第75宗個案）。澳門政府今午召開疫情記者會，衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好稱，經調查後發現「裝修群組」，與早前的「保安群組」有關連，兩名患者上月曾同乘巴士，並握著同一扶手柄。另外，澳門在第三次全民核檢中發現一宗復陽個案，檢測結果呈極弱陽性，對社區傳播的風險非常低。



▼澳門第72至第75例患者行蹤▼



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▼10月5日澳門疫情▼



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澳門政府公布，今日錄得一宗新增確診，屬澳門境內累計第75宗確診。患者為42歲女性，越南籍僱員，報稱與早前確診的46歲珠海裝修工（第72宗個案）及52歲內地裝修工（第73宗個案），以及越南籍40歲男患者（第74宗個案），一起在金多利花園5樓A室正進行裝修的單位工作。

▼10.4澳門爆外勞確診疫情▼



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梁亦好在記者會表示，經流行病學調查後，發現屬於「保安群組」的第66宗個案，與「裝修群組」的第74宗個案，曾在9月24日乘坐同一巴士， 當時兩人位置站得十分接近，相處約14分鐘時間，兩人曾同時觸摸巴士上同一扶手，之後曾前後排坐，不排除第74宗個案因此受感染，又稱調查工作仍然進行中。

梁亦好在記者會表示，經流行病學調查後，發現第66宗個案，與第74宗個案，曾在9月14日乘坐同一巴士，（直播截圖）

有記者問到，為何早前追蹤密切接觸者時，未有發現第74宗個案有關連，梁解釋該名患者並非使用實名巴士卡，故難以追查，又形容為容觀存在的困難。至於在基因排序方面，梁亦好稱已將第72例與第64、65、66例，以及第68、69、70、71例的基因排序作對比，結果顯示均為Delta病毒，相似度100%，說明病例是同源的，會繼續調查。

另外，仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩表示，在新一輪全民檢測發現一宗復陽個案，患者檢測結果呈極弱陽性，CT值為40.5非常弱，對社區傳播的風險非常低。澳門今日宣布，部分娛樂場所需要關閉，被記者追問決定準則時，梁亦好解釋相關場所如卡拉OK、桑拿，營運時不能戴口罩，對疫情有風險。

▼10.4澳門爆外勞確診疫情▼



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應變協調中心總結，澳門社區傳播風險無疑是增加了，也不排除還會有新增病例，但總體而言，疫情仍處於可防可控的情況，又強調衛生部門正加緊進行流行病學調查工作。

▼10.4澳門準備第三度檢測▼

