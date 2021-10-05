澳門疫情｜外勞裝修工群組增至4人染疫　澳公務員今起停工3天

澳門出現外勞群組爆疫，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今日（5日）再新增一宗確診，患者為42歲越南籍女裝修工（澳門第75宗個案），已打齊兩針國藥疫苗，但未滿14日。

該患者報稱，曾與昨日確診的三名內地及越南籍裝修工，在金多利花園5樓A室從事裝修單位工作。連同昨公布的三宗個案，即澳門外勞裝修群組已累計四人確診。

澳門行政公職局隨即公布，為減少疾病擴散風險，公共行政工作人員（即公務員）由今日至周四（7日）停工三天。



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澳門政府公布，今日錄得一宗新增確診，屬澳門境內累計第75宗確診。患者為42歲女性，越南籍僱員，報稱與早前確診的46歲珠海裝修工（第72宗個案）及52歲內地裝修工（第73宗個案），以及越南籍40歲男患者（第74宗個案），一起在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作。

由於她被列為密切接觸者，在接受核酸檢測時樣本陽性而確診。她在今年8月26日和9月30日接種國藥滅活新冠病毒疫苗。

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澳門昨日單日錄三宗確診，包括46歲男子（第72宗個案），他是內地裝修工人，居於珠海斗門，曾在澳門接種兩劑國藥疫苗。

而第73宗個案為52歲中國籍男子，是內地僱員，居於澳門祐漢新邨順利樓，他今年7月3日及8月3日已在澳門接種兩劑國藥滅活疫苗。而越南籍40歲男患者（第74個案），亦報稱曾到兩名內地確診裝修工的工作地點工作。

澳門公務員停工三日 非緊急或必要情況須留家

澳門行政公職局上午9時14分向公共部門發出指引，指按行政長官批示，基於疫情發展，為減少疾病擴散風險，免除公共行政工作人員在今日至周四（7日）期間上班。該局並強調，獲免除上班的工作人員，如非緊急或必要情況，必須留在家中避免外出。