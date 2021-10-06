新冠肺炎｜增6宗輸入　曾到維園印傭完成檢疫後確診　屬復陽個案

衞生防護中心今日(6日)公布6宗輸入個案，患者分別由烏克蘭、印尼、巴基斯坦及俄羅斯抵港，包括一名機員、一名印傭及兩名帶有L452R變種病毒但未接種疫苗的船員。其中，確診印傭是完成隔離檢疫才確診，她入院再抽樣本化驗證實對病毒已有抗體，應屬復陽個案。另外，今日初步確診少於10宗。

今日新增6索輸入個案。（資料圖片/余俊亮攝）

衞生防護中心今日(6日)公布6宗輸入個案，本港個案累計12244宗。第一及第二宗個案男患者分別27及29歲（編號：12244及12245），10月4日乘搭LH796由烏克蘭抵港的海員，兩人未接種疫苗及帶有L452R變種病毒。

另一名49歲男患者（編號：12246），10月4日乘搭EK384由巴基斯坦抵港，抵港時已有病徵及檢測時呈陽性，帶有L452R變種病毒，曾在當地接種科興疫苗。當日亦有34歲男子（編號：12248）同機抵港亦確診，未確定是否帶變種病毒，已接種科興疫苗。

另一名50歲男子（編號：12249）為機組人員，9月30日乘搭J78110由俄羅斯抵港，未確定是否帶變種病毒，已接種Sputnik V疫苗。

中心亦錄得一宗輸入復陽個案，43歲女子為外傭（編號：12247），9月4日由乘搭CX2780由印尼抵港，抵港時在機場檢測呈陰性，隔離檢疫期間檢測亦全部陰性，9月25日返回僱主提供的居所杏花邨第37座。她於10月3日再自行進行檢測，結果呈不確定，隨即被送往醫院。她於院內進行2次檢測，一次陽性一次陰性，由於驗出對抗體則呈陽性，中心認為該個案與復陽個案吻合。她在印尼接種兩劑科興疫苗。初步調查顯示，她曾於10月1日及3日到訪維園，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

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