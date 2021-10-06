施政報告｜社協批評欠即時紓困措施　等上樓7年劏房戶：壓力好大

特首林鄭月娥今（6日）發表新一份《施政報告》，當中提出不少長期房屋政策，包括未來10年起33萬公屋，但明言未來5年會較為緩慢。社區組織協會副主任施麗珊指，今份《施政報告》欠缺短期及即時的救民生及救就業政策，對於許多住劏房街坊來說較失望，而租管方面亦無設立起始租金，許多貧窮基層未來只能續捱貴租。

吳先生一家四口住在150呎劏房，環境十分惡劣，他指輪候公屋已經7年半，而做地盤裝修的他本是一家經濟支柱，但去年7月受工傷後等同失業，卻又不符合申請政府8萬元失業貸款資格，20萬積蓄已經用盡，現時只能借高息貸款養家：「壓力好大。」



吳先生表示，一家四口居於深水埗劏房達七年。（余俊亮攝）

深水埗劏房戶：一年四季都要閂埋道門 唔係就有老鼠曱甴

吳先生今年33歲，一家四口住在深水埗劏房，一張碌架床睡4個人。此處他們已經住了7年，冷氣、水喉都有問題，但因為擔心業主加租所以未敢於要求整修：「一年四季閂埋道門，唔係就有老鼠、曱甴。」

本身在地盤做裝修，一個月約3萬收入，妻子則全職照料家中兩幼。然而，去年工作時韌帶受傷，令一家人生計陷入危機。當時地盤的老闆未有如實向勞工處申報工傷，吳先生無法照規定要求領4/5薪金，等同失業。一家過得十分拮据，20萬積蓄在一年時間裡幾乎用盡。本想向政府借8萬元失業貸款，但吳先生無法證明自己失業，所以不合資格。最後只能向財務公司借高息貸款，目前「欠街數」約10萬元，壓力十分大。

他說輪候公屋已經7年半，仍未有消息。他說以現時財務狀況，即使有公屋也未必敢搬，因為難以負擔高昂搬遷費。

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國泰航空地勤員工黃先生指自己疫情下嚴重開工不足，一個月有大約放7至14日的無薪假，住在荃灣區劏房，一個月租金加水電要8000元，生活苦不堪言。輪候公屋已6年多，曾經向房屋署查詢，職員卻指等待10年、9年的都大有人在：「聽到咁覺得好無奈。」

社協施麗珊：社福機構幫得幾多個呢？

社區組織協會副主任施麗珊指，今次報告有較多長遠的土地、房屋政策，惟在短期、即時的民生、就業方面有欠缺，對於許多租住劏房的街坊來說，這方面較為失望；租管方面亦無設立起始租金，讓許多街坊未來只能繼續「捱貴租」。

施麗珊又指，不少單親家庭目前亦水深火熱：「又要搵嘢做，又要湊子女，點捱呢？社福機構可以幫到幾多個呢？」