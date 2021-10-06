施政報告︱消息：本屆未能完成23條立法　罪類或加碼　設公眾諮詢

特首林鄭月娥今早（6日）發表任內最後一份《施政報告》，報告提及，政府正積極推展《基本法》第23條的立法工作。政府消息人士表示，現屆政府任期內未能完成立法工作，期望下屆立法會會期內完成。該消息人士又指，政府會就23條進行公眾諮詢，但強調未有時間表，形式仍有待商討。



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被問到《基本法》23條會否包括煽動仇恨等罪行，消息人士指，《基本法》列明的七宗罪一定會包括在內，至於其他罪行會參考社會近年狀況、外國法例以及《國安法》的經驗，不排除會將《國安法》要補充的地方加至《基本法》23條。對於會否就立法與內地機關方面溝通，消息人士稱，23條涉及國家安全，有需要時會與內地相關部委溝通。

報告提及，政府會檢視或激活現有法例，確保在全面維護國家安全的任務上，執行部門有法可用、執法必嚴、違法必究。消息人士，有關條例或包括反恐條例及刑事案件第9、10條煽動罪等。

計劃訂立網絡安全法 消息：非規範個人行為

另外，政府正就網絡安全法例進行準備工作，通過對關鍵資訊基礎設施的營運施加網絡安全責任，加強香港關鍵資訊基礎設施的網絡安全。消息指，將參考外國法例，就金融機構、交通設施、電訊網絡等方面進行規範，以防止黑客入侵。消息人士強調，有關法例是作系統保護，並非要規範個人行為或電腦罪行，初步期望可在下屆立法會會期內完成。

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消息：消防新設制服團隊

政府也會通過不同活動和模式，加強國安教育，提高市民特別是青年人的守法意識和國安意識。其中在保安局局長領導下，六支紀律部隊和兩支輔部隊會加強培育青少正向思維和守法意識工作。消息指，消防稍後會設有制服團隊，各紀律部隊會舉行步操、生涯規劃等一系列活動，同時會設有加強《憲法》、《基本法》等課程。

就在囚人士方面，政府將制訂具針對性的計劃，包括推行「並肩同行計劃」，同時籌備成立「青少研習所」和推行「一切從歷史出發」教育課程等。消息人士稱，目的為了培養他們有親社會導向、社交能力、同理心、情緒管理及解難能力等。