同志未能為配偶處理後事求覆核　政府澄清無作差別待遇　申請撤銷

曾兩度就同性權益提出司法覆核的男同志，因受抑鬱症困擾自殺身亡，與他在外國註冊結婚的丈夫，在港卻無法以配偶身份代其處理身後事。其丈夫因而提出司法覆核，挑戰法例上的配偶定義。政府在聆訊前澄清，當局沒有政策對同性伴侶作差別待遇，雙方最終同意撤銷案件，法庭今日（7日）正式頒令結案。申請人的代表律師行發表聲明稱，經歷漫長訴訟，終可獲些許寬慰，冀政府可審視所有與處理身後事的相關政策和法律，不要讓悲劇重演。



申請人為李亦豪，答辯人為律政司司長及衛生署署長。申請人配偶吳翰林曾先後就同性遺產承繼權，以及居屋住權提出司法覆核。

李原本挑戰多項條例及政策

李在本案中挑戰多項處理死者後事的相關條例，包括《死因裁判官條例》、《死因裁判官規則》、《生死登記條例》、《公眾衛生及市政條例》及《私營骨灰安置所條例》等，就條文中有關配偶、丈夫、妻子、親屬等的定義，以及法醫服務拒絕讓已婚同性配偶認屍的政策等。

申請人李亦豪(右二)透過其代表律師行發聲明稱，政府的澄清，令他獲些許寬慰。(資料圖片)

政府澄清多項程序上沒有作差別待遇

政府方在聆訊前已去信向李澄清，政府就認屍、火葬、申請死亡證、處理身後事等程序中，並沒有對同性伴侶作出差別待遇的政策；死因庭及死因條例也沒有對同性伴侶作差別待遇。基於有關的澄清，雙方最終同意撤銷覆核申請。

李回應稱終可獲些許寬慰

代表李的帝理律師行發聲明表示，李在摯愛的伴侶離世時，承受了不必要的侮辱，經歷漫長的訴訟後，他終可獲些許寬慰，望政府日後可尊重同性伴侶的基本人權，讓任何人不論性傾向，均可有尊嚴、公平地哀悼摯愛的離世。

聲明又提到，是次覆核未完全覆蓋所有涉同性伴侶安排身後事的政策和法律，冀政府可作全面審視，希望不要有下一個「吳翰林」（李的亡夫）的悲劇發生。

案件編號：HCAL295/2021