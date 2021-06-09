男同志未能為亡夫辦後事提覆核　曾被拒認屍　即使敗訴仍想續聆訊

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-09 14:50

男同志吳翰林曾就同性權益提出多項司法覆核，惟他去年因受抑鬱困擾自殺身亡。其夫因未能以配偶身份為吳辦後事提司法覆核，認為多條條文構成間接歧視。案件今（9日）在高等法院再訊，律政司代表要求將撤銷司法覆核許可，指申請人最終能以配偶身份為吳辦理部份身後事，惟申請人卻認為在正審時處理。法庭最後決定把律政司的申請和正審分開處理，案件再擇日處理。申請人在庭外稱，即使敗訴也想聆訊繼續，以想讓人知道同性伴侶在港為另一半處理身後事也不可以。

欲挑戰多項條文內的配偶定義

申請人李亦豪，答辯人為律政司司長及衛生署署長。李早前在申請書指，他與吳翰林已於英國結婚，惟他仍無法以配偶身份處理認屍程序，亦未享有豁免遺體解剖等權利，因此提出覆核。他挑戰的條文包括：《死因裁判官條例》、《死因裁判官規則》、《生死登記條例》、《公眾衛生及市政條例》及《私營骨灰安置所條例》內，有關配偶、丈夫、妻子、親屬等的定義。

申請人李亦豪(右)稱被拒認其亡夫遺體時是他一生最不開心的一刻。(資料圖片)

被拒認屍人生最不開心的一刻

李在庭外指，當日到殮房辨認吳的遺體時，法醫曾指本港不承認同性婚姻，李因此不能以配偶身份辨認吳的遺體。他最終需獲吳母授權，才可辨認遺體。李稱該刻是他人生中，最不開心的時刻，感到無奈。李又指，即使最終在本案敗訴，也可讓人知道，同性伴侶在港為另一半處理身後事也不可以。

律政司指李所提爭議流於學術討論

律政司的代表今向法庭申請撤銷法庭早前已批出的司法覆核許可，又反對李的建議把該申請和正審一併處理，認為分開處理可節省法庭的資源。

對於李就多項法例提出爭議，律政司指，多項條文與本案無關，所涉爭議或流於學術討論。又指案件並無迫切性，又指李已用其配偶身份處理認屍程序，及豁免遺體解剖等權利，而把吳的骨灰撤落海則尚未進行。李的律師卻指即使部份爭議屬學術討論，仍有可爭議之處。

法官聽取陳詞後，同意把正審和申請撤銷許可分開處理。

案件編號：HCAL 295/2021