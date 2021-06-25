同志配偶未能成居屋業主　官稱性向不應影響個人權利　裁覆核勝訴

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-25 17:06

男同志與伴侶在英國結婚後，以「綠表」購買二手居屋單位作愛巢。惟房委會指二人並非法例定義下的家庭，拒讓申請人伴侶以「配偶」身份成為聯名業主。男同志就此提出司法覆核，高等法院今（25日）就案件頒下判辭，認為憲法雖然保護異性婚姻，但不代表個人會因其性向而受到歧視，亦不等於可以歧視同性配偶，且同性及異性婚姻均對房屋及聯名置業有同樣需求，認為政策屬違憲，裁定男同志勝訴。

申請人原為吳翰林，惟他去年離世，訴訟改由其丈夫李亦豪繼續，答辯人為房委會。

配偶負擔大部份買樓費用卻未能成業主

吳於2018年成功以「綠表」購入居屋單位，但其實李才是家中的經濟支柱，負擔了大部份的買樓費用。但由於房委會不承認同性婚姻，若李想聯名持有單位，必須補地價，而且他也無法成為法例定義下的家庭成員，所以不能與吳同住在該居屋單位。

個人權利不應因性向受歧視

法官周家明指出，居屋計劃有兩個目的，其一為令經濟環境較好的家庭遷出公屋，讓公屋可以重新分配予低收入家庭；其二為令低收入家庭可以置業。周官表示，參考相關資料後，不認為當年政府展開居屋計劃時，曾分開考慮同性及異性伴侶，而根據當時的社會環境，也不會考慮到同性伴侶需要特別的待遇。

周官認為，憲法保護異性婚姻，不代表個人的基本權利就要因為性向而受到歧視，亦不等於可以歧視同性伴侶，而同性及異性伴侶對於房屋及聯名置業有同樣的需求。

異性婚姻可生育為考慮因素說法牽強

雖然異性伴侶決定結婚或生育時，房屋是其中一個考慮因素，若指同性伴侶無法在居屋同住及無法在不補地價下轉讓物業，變相可增加居屋供應，便能鼓勵異性伴侶結婚或生育，這樣的說法太牽強。

同性與異性婚姻同有房屋需求

周官認為，房屋供應不足的問題同樣影響同性及異性伴侶，政策本身也沒將計劃生育與無法生育的伴侶分開考慮，所以也不應歧視無法生育的同性伴侶。再者，本案的影響非微不足道，正如本案的申請人，他們無法同住在購入的居屋，也不可成為聯名業主。

未能證明對居屋供應有影響

即使本案涉及公共資源的分配，但受挑戰的政策只關乎在已分配的居屋加入認可的住客、轉名，而非關乎居屋資源的分配。另外，房委會也無法提供證據顯示政府對居屋供應的影響，或如何影響組織傳統家庭，同意申請方所指已婚同性伴侶，屬「小眾中的小眾」。

案件編號：HCAL2875/2019