江若琳案｜庭上提曾被傳介入林小明婚姻　江抽泣帶淚奔出法庭

藝人江若琳（原名：江玲）與前經理人公司寰宇涉合約糾紛的案件繼續。寰宇主席林小明今日（7日）繼續作供，庭上重提當年江被誤傳介入林與前妻的婚姻，代表江的大律師指江當年好慘，猶如「過街老鼠」，原本欲開記者會解釋，林則回應說：「我都好慘。」又稱當時認為即使開記者會仍會被「亂寫」，故只找個別記者澄清。在庭內旁聽並已在抽泣的江突帶淚奔出法庭。



原告為寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。

藝人一般要十年才走紅

寰宇主席及董事林小明供稱，以他的經驗而言，一個藝人要約10年才能成名，10年間亦要花精神及資源經營，及後5年才會開始賺錢。

江若琳由丈夫蕭唯展陪同到庭。(李慧娜攝)

江被傳是第三者 林稱：我都好慘

代表江若琳的大狀盤問林時指出，江曾被誤傳為林與前妻之間的第三者，直指江當年「好慘」，猶如「過街老鼠」，江欲開記者會澄清，林則回應說：「我都好慘。」由丈夫蕭唯展陪同到庭旁聽的江聽及此已開始抽泣，後來更一度帶淚奔出法庭。

林小明被律師問及當年被誤傳江若琳介入其婚姻，林回應說：「我都好慘。」

最後決定由前妻澄清

林續說，他也知到事件影響到江，所以多次向傳媒澄清，亦有安慰她，但他徵詢意見後，認為開記者會並不合適，又指開記者會後相信傳媒仍會「亂寫」，最後決定找個別可靠的記者作解釋。而自謠言傳出後，公司亦曾開董事會討論如何處理事件，最終決定由其前妻出聲明澄清。

案件編號：HCA 1225/2014

江若琳於2018年與現任丈夫蕭唯展結婚。(詳看下圖)