8宗輸入5人帶變種病毒　尼泊爾航空禁飛兩周　機場貨運工疑初確診

本港今日（7日）錄得八宗輸入個案，至少五人帶有L452R變種病毒。初步確診個案少於10宗，據了解其中一人為機場貨運站員工，香港空運貨站（Hactl）發出的通告證實，該員工今早上班後接獲陽性報告，已經入院，早前打齊兩針疫苗。若他被列作本地個案，就令50日清零斷纜。



初步確診個案少於10宗，消息表示其中一人為機場貨運站員工，他在定期檢測時驗到陽性，他住大圍金獅花園一期金輝閣，該大廈今日將納入強制檢測。Hactl發通告，一名貨站服務員今早上班後接獲初步陽性通知，已在醫院等候進一步檢測。他打齊兩針疫苗，貨站已立刻消毒該員工工作和經常使用的地方，並追蹤其密切接觸同事，安排他們接受病毒檢測並在家中等待結果。

Hactl通告證實貨站員工初步確診。

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今日錄得八宗輸入個案中，三人均從10月5日由尼泊爾坐RA409航班抵港，同日在機場檢測的樣本確診，因此觸發熔斷機制，尼泊爾航空營運的客機在10月7日至20日期間，都不可以從加德滿都着陸香港。三名患者分別為：

．55歲男病人（編號：12251），帶L452R變種病毒，7月19日在尼泊爾接種過一劑強生疫苗

．62歲男病人（編號：12252），變種病毒檢測結果待定，7月27日在尼泊爾打過一劑強生疫苗

．39歲男患者（編號：12253），變種病毒檢測結果待定，7月29日在尼泊爾接種一針強生疫苗

四人來自巴基斯坦，三人10月3日由巴基斯坦坐EK384航班抵港，檢疫第三日樣本確診：

．28歲男病人（編號：12255），在荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫，帶變種病毒L452R，3月17日及4月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗，7月22日在香港驗血清抗體呈陽性

．20歲（編號：12256），在荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫，變種病毒檢測待定，5月23日及6月13日在香港注射兩針復必泰疫苗

．30歲男病人（編號：12257），在尖沙咀華美達華麗酒店隔離，亦帶變種病毒L452R，6月5日及7月17日在巴基斯坦接種兩針科興疫苗

餘下一名來自巴基斯坦60歲女患者（編號：12250），10月5日坐EK384航班抵港，同日發病在機場檢測的樣本確診，帶L452R變種病毒。她5月8日及31日在巴基斯坦接種過兩劑國藥疫苗

另外亦有一位39歲菲律賓女傭（編號：12254），10月3日坐CX906航班抵港，在竹篙灣檢疫中心隔離第三日時的樣本確診，帶L452R變種病毒。她6月18日及8月3日在當地注射兩劑科興疫苗。