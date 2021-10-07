受母親抗沙士承擔啟發　實習醫生創社企助長者　獲頒傑出大專生獎

「香港十大傑出大專學生選舉」今日（7日）舉行頒獎禮，選舉評審委員會主席、前立法會主席曾鈺成致辭指，香港過去經歷社會運動，當時大專院校發生的現象、學生的言行令好多人感到痛心、惋惜：「（大眾）對年輕一代好懷疑，甚至懷疑大專院校嘅教育。」他相信，今次選舉有助大眾恢復對青年人及大學教育信心。

得獎者之一、香港中文大學醫科畢業生李菀容早前創辦社企，從事長者產品服務。她透露，父母在她兒時為屯門醫院醫護，6歲時沙士爆發，媽媽作為肺科護士的承擔，令她很自幼立志成為醫生：「媽媽當時話唔係幾返到屋企，喊住同姨丈講萬一發生咩事，記住睇住佢個女。」



首屆「香港十大傑出大專學生選舉」由香港青年大專學生協會主辦，今天舉辦頒獎典禮。 （盧翊銘攝）

首屆「香港十大傑出大專學生選舉」由香港青年大專學生協會（學協）主辦，旨在發掘、表揚及培育具潛質、心繫社會和大灣區發展的大專學生，以推動學生的全人發展及突出家國情懷。

評審委員會主席由曾鈺成擔任，並由青年發展委員會委員霍啟剛等各界人士擔任評審委員。今次選舉有近百名來自不同院校的大專學生報名，參加者須經歷兩輪面試及公開投票，得獎者可獲獎金10,000元。

香港中文大學醫科畢業生李菀容為其中一名「十大傑出大專生」，自幼立志從醫。（盧翊銘攝）

曾鈺成望重拾大眾對年青人信心：香港仲係有希望

曾鈺成在致辭時表示，昨日行政長官林鄭月娥可在寧靜的環境下宣讀新一份《施政報告》，說明香港現時環境有很大變化，重回一國兩制的「正軌」。

2019年香港經歷社會運動，曾續言，當時「大專院校發生嘅現象，學生嘅言行令好多人感到痛心、惋惜，（大眾）對年輕一代好懷疑，甚至懷疑大專院校嘅教育。」他相信，今次選舉有助大眾恢復對青年人及大學教育的信心，亦說明香港「仲係有希望，仲係充滿正能量」，為一眾傑出大專學生感到歡恩及鼓舞。

浸大體育及康樂管理應屆畢業生吳巧霖同樣獲頒傑出學生獎，現時正於拔萃女書院擔任體育老師。（盧翊銘攝）

爸媽為醫護自幼立志當醫生：站喺同一條線上面對抗疫情

香港中文大學醫科畢業生李菀容為其中一名「十大傑出大專生」，她透過青年委員自薦計劃成為資優教育諮詢委員會委員，並參與智庫研究政府政策。除研究政策上的參與，她亦創辦社企，旨在從事長者產品服務。

李菀容透露，爸爸媽媽在她兒時同樣為屯門醫院的醫護，6歲時經歷沙士，媽媽作為肺科護士：「唔係幾返到屋企，好記得我媽喊住同姨丈講：萬一發生咩事記住睇住個女。」當時令她很感觸，於是立志成為醫生：「站喺同一條線上面，對抗不明疫情。」

婆婆因跌傷身體機能一落千丈，期望發明到產品幫長者，希望婆婆喺天上聽到。 香港十大傑出大專學生選舉得獎者李菀容

李菀容指，婆婆早年患上腦退化症，更加因為曾跌斷股骨導致行動不便，但婆婆與不少長者一樣，希望活得有尊嚴，抗由其他人協助如廁。於是，她期望透過發明長者產品助他們活得更有尊嚴：「婆婆因為跌傷身體機能一落千丈，如果有產品幫到（長者）係好大感觸，希望婆婆天上聽到。」

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浸大體育系畢業生望從不同崗位培育具運動潛能學生

浸大體育及康樂管理應屆畢業生吳巧霖同樣獲頒傑出學生獎，她透露，於中學時間期早已投放不少時間於游泳，其後更加放棄原本就讀的精神健康護理學士學位課程，改修讀與體育有關的副學士課程，再升讀學士學位。

應屆畢業的她現時正於拔萃女書院擔任體育老師，她指，中學時期受體育老師啟蒙，發現運動除教導學生技能外，更加可以為學生未來發展帶來正面的態度向價值觀。游泳亦讓她學懂自律：「5點到游泳池練早水，之後返學校上堂，夜晚要再練習，返到屋企再做功課，每日循環。」她期望，可於現在的工作崗位，培育更多學生。

首屆「十大傑出大專生」得獎者包括就讀香港中文大學的何子煜、李菀容、詹培炫、黎可淇；來自香港大學的何芷盈、盧羡恩；香港浸會大學吳巧霖；香港教育大學周彥匡；香港科技大學林衍宏及香港演藝學院梁心怡。