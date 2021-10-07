中大學生會宣布解散　稱為同學最大利益著想　校方：感到遺憾

中大於二月時宣布與內閣「朔夜」割席，並提出多項「封殺」措施，包括要求學生會註冊為獨立社團。中大學生會今日（7日）在社交平台發解散聲明，指上月十日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案，並形容歷51屆、堅持由民主程序產生的中大學生會成為歷史。

中大回應稱，對學生會決定主動解散感遺憾，校方將致力在過渡期間減少對學生的影響，並確保學生參與是中大學生體驗的重心。



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校方二月起停止代收會費 法律意見稱「不需要」獨立註冊

中大學生會今日在社交平台發解散聲明指，自今年二月以來，校方宣布停止代收學生會會費，並要求向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。學生會指，曾徵詢專業法律意見，大律師建議學生會「不需要」獨立註冊，學生會指：「若順應法律意見，學生會50年之歷史恐終於此朝；否之，則難以自處的兩難。」

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中大學生會：51屆由民主程序產生的中大學生會成為歷史

學生會指，有鑑於此，為同學最大利益著想，於上月10日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案，並形容歷51屆、堅持由民主程序產生的中大學生會成為歷史。

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中大稱對學生會決定主動解散感遺憾：一直雙向有序溝通

中大校方回應稱，大學於過去八個月一直與學生會保持雙向而有序的溝通，建議學生會按照社團條例或公司條例進行註冊，以確保學生會能夠依法運作。

在學生會依法成立及運作大前提下，中大一直樂意與學生會合作。按照社團條例或公司條例註冊，是讓學生會得以合法而有效地持續運作之最可行方式。學生會最終決定主動解散，大學對此感到遺憾。大學感謝學生會代表會在過去數月期間就學生會未來路向進行的建設性對話。

中大：致力在過渡期間減少對學生服務影響

學生代表制度及學生參與是大學生活不可或缺的一部分。 在此過渡期間，中大學生事務處將處理以往由學生會負責的相關服務。大學將致力在過渡期間減少對有關服務的影響，並確保學生參與是中大學生體驗的重心。

中大學生會內閣「朔夜」於二月當選後，校方隨即發聲明公開割席，並要求學生會註冊為獨立社團，自行負擔法律責任。就獨立註冊一事，中大學生會臨時行政委員會（臨委會）原擬上月底、10月初舉行全民投票。不過，臨委會全體４名成員於８月中宣布辭職，於同月底離任。學生會最終今日宣布正式解散。