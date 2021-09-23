中大首屆創新日展傑出科研成果　磁導內窺鏡減手術切口3年後推出

中文大學過去多項科技研究及創新科技研發均獲國際認可。中大今日（23日）舉辦首屆「中大創新日」，展出20個近年傑出研究項目，包括智能磁導內窺鏡，減微創手術切口，更有以衞星遙感數據預測港珠澳大橋等建築物沉降風險的創科項目。

中大校園亦將增設創博館，4層高的建築提供共享工作空間，為中大的初創公司及社企提供空間，凝聚創科交流。



中大醫學院外科學系李崢教授改良了內窺鏡的設計，以磁力把鏡頭「貼」在胸腔壁，而鏡頭更備照明及自我清潔功能。（鍾妍攝）

中大創新日展出20個該校的創科項目，其中由醫學院外科學系教授李崢，改良內窺鏡的設計，製作出新型磁導內窺鏡。新設計使用帶磁力的鏡頭，手術時將直徑1厘米、長約4厘米的鏡頭放入病人體內，並以磁力「貼」在胸腔壁，令現時須兩個切口的肺部手術，可減至一個。鏡頭更備照明及自我清潔功能。

李崢指出，裝有心臟起搏器的患者或未能使用磁導內窺鏡，而部份手術工具帶有磁力，須與鏡頭距離3厘米使用。有關技術預計3年後可正式使用，暫時會用於肺部手術，但未來亦預計發展至腹腔手術中。

太空與地球信息科學研究所所長關美寶的團隊，則使用雷達衞星信號監察建築物地盤沉降情況。（鍾妍攝）

研雷達衞星信號監察建築物沉降

科技亦能協助地盤工程，中大太空與地球信息科學研究所所長關美寶的團隊，研究使用雷達衞星信號，監察地盤附近建築物沉降情況。她說，監測沉降的準確度可達3毫米，而監測覆蓋的地盤面積可以相當廣泛，除港珠澳大橋人工島，逾千米長的川藏鐵路，也可監測。她又指，此方法毋須在地盤各處安裝感應器，指沙中線工程等沉降監察也可適用。

新研發機械人 代工人於高空工作

中大機械與自動化工程學系教授劉達銘亦與工程公司合作，發明可用於高空工作的機器人。工程人員日後透過機械臂，可在高樓大廈的外牆抹窗、粉飾外牆，甚至檢查混凝土質素，減少工人在高空工作的風險。劉指，未來半年會率先在中大校園內的建築物進行測試。

中大創博館今開幕提供共享工作間

中大研究及知識轉移服務處副處長楊樹英說，今日新開幕的創博館，期望可為中大的初創公司及社企提供共享工作空間，鼓勵並支援師生以其創科研究開拓初創應用。他指，中大每年平均有7間初創公司、3間社企，以及18支學生項目團隊，認為可與社會有更多互動，在四層高的創博館凝聚各初創公司，增加交流。

中大校長段崇智指出，創新日及創博館開幕，展出中大就多個範疇的科研項目，由綠色環保、中文學習，以至醫學等均有涉獵，期望創博館與港鐵站相鄰，可以增加與其他人在創科上的交流。

創科局局長薛永恒受邀出席開幕禮任主禮嘉賓，薛指，政府過去投資以億元計的資助予創科發展，期望可以在國家《十四五》規劃下，建設香港成為國際創科中心。