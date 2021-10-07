中聯辦舉辦智庫集思會　副主任盧新寧：「落區」活動將常態化

中聯辦昨日（6日）舉辦香港智庫人士集思會，副主任盧新寧表示，希望直接聆聽社會各界聲音和訴求，故中聯辦「落區」活動將常態化，而該場集思會亦是「落區」活動的重要一環，以聽取本港智庫界的真知灼見。



盧新寧在集思會表示，國慶前夕，中聯辦駱惠寧主任再次「落區」，其他中聯辦官員亦在過去一個星期從早到晚奔走，深入社區、商鋪、街市，登漁船、訪農莊、看工地，與廣大市民朋友面對面交流。她認為，現在是智庫發展的黃金時代，各界應繼續為國獻策、為港獻計。

中聯辦盧新寧副主任出席集思會，鼓勵各界繼續為國獻策、為港獻計。（團結香港基金提供）

會上多位專家認同特區政府應大規模發展新界北土地，掌握本港土地主導權，盡快建立土地儲備，並做好短、中、長期的土地房屋發展規劃；亦有智庫代表提出開發郊野公園邊陲地帶、擴大「明日大嶼願景」填海範圍、推動「港人組屋」計劃、進一步打通新界北和大灣區的交通網絡等建議，改善港人居住環境。

有與會專家表示，政府應提供更多資源給本港智庫，促進香港與内地智庫合作，強調智庫應肩負香港政策「開路人」角色，為社會制定前瞻性的政策倡議。另有專家建議，設立機制加強本港智庫之間的協調與妥善分工，並提升研究能力與國際影響力；以及鼓勵智庫學者到内地調研工作，鼓勵特區政府官員到本港智庫「掛職」，結合理論與實踐。