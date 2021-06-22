神舟十二號｜教育局周五辦航天科學家網上直播講座　中聯辦統籌

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-22 18:46

神舟十二號載人飛船上周四（17日）發射升空，教育局該周緊接向學校發通告指，本周五將舉辦「航天科學家團隊進校園」網上直播講座，邀請內地頂尖航天科學家分享航天知識，有關參與國家航天工程的寶貴經歷及奮鬥故事，是次活動由中聯辦統籌及安排，並邀請學校盡量安排師生觀看。有中學本周正值考試週，未能報名參與；另有學校計劃安排部分對科學有興趣的學生參加。

6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心成功發射。這是中國首次載人太空站建設任務。（Reuters）

講座撞正考試週 有中學未能參加

教育局上周致函中學校長，稱為讓中學生對國家航天發展和歷年取得的成就有更深入的認識，本周五早上舉辦「航天科學家團隊進校園」網上直播，歷時1小時30分鐘，邀請了內地頂尖航天科學家與中學生分享他的奮鬥故事，讓同學「可以從中領略到國家在航天領域上所取得的成就得來不易，當中的科學家如何以堅毅、刻苦精神，以及高尚情操為國家奉獻。」當局形容，講座是一個十分難能可貴的國情和國民教育學習經歷，請學校盡量安排師生觀看。

創知中學校長黃晶榕表示，相信各校已有活動安排，其校當日將舉辦歌唱比賽，但由於航天講座機會難得，故會安排部分對科學有興趣的同學參加，亦供其他同學自由報名。李求恩中學校長賴炳華則表示，其校本周正值考試週，故未能參與直播講座，但支持航天講座活動，認為可擴闊學生眼界。他指，由於當局會錄影講座，學校科藝組將會利用影片，再舉辦科普活動。

教育局上周致函中學校長，本周五舉辦「航天科學家團隊進校園」。（資料圖片）

教育局：學校可自由參加

教育局回覆查詢稱，今次活動是「航天科學家團隊進校園暨當代傑出華人科學家公開講座活動」的其中之一，由中聯辦主辦。教育局稱，歡迎中聯辦統籌及安排上述交流活動，局方正協辦其中一場講座活動，包括安排特別線上直播。

教育局未有提供出席講者名單，至於學校報名數目，當局稱，由於活動尚在報名，故未能提供，而學校可自由參與該講座。另外，當局會考慮於活動期間進行錄影，以及在稍後上載網頁。

「航天科學家團隊進校園暨當代傑出華人科學家公開講座活動」，將於本周三及四，在理大及港大設有實體講座，講者包括神⾈⾶船⾸任總設計師戚發軔、北⽃三號衛星⾸席總設計師謝軍及嫦娥四號探測器項目執⾏總監張熇等。