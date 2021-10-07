機場貨運站員工初步確診　染變種病毒　金獅花園金輝閣封區檢測

香港本地零確診50日後，今日（7日）斷纜。衞生防護中心晚上公布一宗源頭不明的本地初步確診個案，患者為香港空運貨站（Hactl）員工，他今早上班後接獲初步確診通知，涉及L452R變異病毒株，早前已打齊兩針科興疫苗。他居住的大圍金獅花園一期金輝閣今晚七時圍封，居民要接受封區檢測，政府目標是在明日上午約六時完成行動。



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所有人須在明日凌晨1時前接受檢測

政府發言人表示，個案初步顯示涉及變異病毒株，經評估後，認為相關區域感染風險有機會較高，故決定封區檢測。

政府將於該處設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。至於行動不便的人士和長者，則會安排上門採樣。

▼Hactl員工初步確診▼



列作源頭不明本地個案

衞生署宣布，一名48歲男病人於香港國際機場擔任貨站服務員。他於10月6日提交的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，現被作源頭不明的初步確診本地個案。因此，其住所沙田金獅花園第一期金輝閣須封區檢測。

該名患者今早上班後接獲初步陽性通知，他打齊兩針疫苗，貨站已立刻消毒該員工工作和經常使用的地方，並追蹤其密切接觸同事，安排他們接受病毒檢測並在家中等待結果。

香港上一次有本地個案，已經要數到8月17日確診的47歲感染Delta的女病人，她都是機場員工，在國泰航空貴賓室寰宇堂樓面工作，主要負責傳菜，居住東涌逸東（二）邨美逸樓，其感染源頭不明。