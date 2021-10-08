蛇王二結業一年半　店長捲土重來重現馳名蛇羹臘味：希望傳承回憶

在銅鑼灣屹立四十載的馳名老店「蛇王二」，去年四月不敵新冠疫情結業，當時店長明言期望疫情後再聚。

一年半後，店長羅長熙終於創業開店「捲土重來」，餐單上保留了蛇羹、臘味、糯米飯等經典招牌菜，連用料、配方都無變。他坦言，已故老闆娘是他的伯樂，當初因疫情無奈結業，但他不想這家老店從此沒落，希望將她的精神傳承去下，「希望老闆娘見到重開會釋懷。」



「蛇王二」結業後一年半後，昔日店長羅長熙自立門戶。（王潔恩攝）

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「我由細食到大！」「蛇王二」的舊客，人人見到羅長熙就主動上前打招呼。羅長熙在「蛇王二」打工二十多年，所有熟客都認得他。

新店在周三(6日)晚上6時起營業，不足24小時，不少熟客都特意到訪回味一番，甚至有光顧超過10年的舊客捧場，令他非常感動，「見返咁多熟客，真係好似故人重逢。」

「用料無變，原汁原味」

「蛇王二」結業後，羅長熙首度經營餐廳。昔日聞名的蛇羹、臘味，一一重現在食客面前，甚至製作臘味的配方都一樣，「用料無變，原汁原味。」

以前蛇羹在「蛇王二」深受歡迎，現時更獲「加料」，在羹內添加花膠，「雖然成本貴咗啲，但對於等緊蛇王二開返門嘅客嚟講，當係一種回饋。」而過去只在晚市供應的糯米飯，新店將全日供應。

除了食材不變，不少員工更是昔日的老伙記，他憶述：「打個電話，問一句就即刻應承。」當年跟著他入行的徒弟，亦在「蛇王二」工作了11年，如今亦加盟新店。

新店的蛇羹添加了花膠，希望回饋一直等待「蛇王二」重開的舊客。（王潔恩攝）

冀向已故老闆娘致敬

新店仍沿用「蛇王」做排頭，全因老闆娘是他的伯樂。羅長熙說，昔日的「蛇王二」，原是老闆的祖業，作為「打工仔」的他獲得老闆娘賞識晉升店長。

羅長熙憶述，昔日老闆娘對他完全信任，給予他很大自由度，幸而最終不負所望，成功將「蛇王二」辦得有聲有色。可惜歲月不饒人，老闆娘現已離世，後來蛇王二亦決定結業，「好想將老闆娘嘅精神承傳落去。」

當初結業，他萬分不捨。他坦言，過去有投資者曾找他合作，但他仍然堅持靠自己，「希望老闆娘見到重開會釋懷。」不過，「蛇王二」的名字早已被註冊，故無法再使用舊名，最終命名「蛇王熙」。

▼2020年4月 「蛇王二」的最後一夜▼



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說起「蛇王二」，不少人只知道銅鑼灣波斯富街的舖位，但原來從前「蛇王二」在羅素街亦有分店。

羅長熙說，早在回歸前已在「蛇王二」打工，至今仍記得在羅素街舊店的電視觀看回歸，但時代巨輪早已帶走一切。如今新店的門外，仍然貼著客人在雨中排隊道別「蛇王二」的畫作，「好希望可以將回憶傳承。」