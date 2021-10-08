獅子山風球│黑雨港島多區成「水鄉」　柴灣道渠口現「噴水池」

「秋颱」襲港，東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，本港有狂風大雨。今日整個早上全港大部份地區都下大雨，天文台於上午11時45分，改發黑色暴雨警告，至於3號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。



持續暴雨下，港島不少地區出現水浸，綜合網上多個片段及照片，早上時段，由灣仔至柴灣一帶均有出現不同程度的水浸，部分低窪地區浸至小腿，市民出入狼狽。柴灣道、慈幼學校對出更水浸嚴重，圖片所見下斜位置全部被雨水淹蓋，當中相信為出口位置不停有水噴出，形成小型「噴水池」，連接花園道及羅便臣道的馬己仙峽道同樣出現嚴重水浸，出現類似玩海洋公園滑浪飛船的情況，汽車駛過亦受影響。有網民更形容：「邊度有水，邊度就係水上樂園」。



東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，早上本港大部分地區落起大雨，不少地方現水浸情況。當中港島多個主要道路均出現不同程度的水浸，地域之廣包括西營盤東邊街、灣仔軒尼詩道一帶、銅鑼灣至跑馬地路段、維園、筲箕灣一帶及柴道道路段，汽車一度間水而行，部份地方水浸至小腿位置，行人舉步困難，連接花園道及羅便臣道的馬己仙峽道同樣出現嚴重水浸。

立於灣仔軒尼詩道71-85B 熙華大廈地下的滙豐銀行出現嚴重水浸，分行地面不斷有水湧出，銀行正門一帶地面已變成「微型水塘」，有接待櫃台職員為避水流，只好坐在接待桌上，她腳下水流不斷。走廊位置則有員工堆沙包，阻止水流湧向其他房間。受水淹事件影響，銀行須暫停服務。

另外，筲箕灣柴灣道、慈幼英文中學對出亦見水浸，圖片所見下斜位置全部被雨水淹蓋，當中相信為出口位置不停有水噴出，形成小型「噴水池」。

有讀者表示，金鐘政府總部24樓資訊及科技辦公室同樣出現水浸，不少文件浸透散滿一地。

另外，天文台陸續發出雷暴警告、山泥傾瀉警告、及新界北部水浸特別報告。渠務署呼籲市民報告水浸情況，多個泳灘已懸掛紅旗。