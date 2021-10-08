獅子山風球｜天文台料高地續吹8級烈風　重陽節或再有風暴吹襲

熱帶風暴「獅子山」為本港帶來惡劣天氣，天文台今日（8日）掛3號風球，更一度發出黑色暴雨警告信號。天文台指，在「獅子山」與東北季候風的共同影響下，本港吹強風，廣東沿岸今日及明日（9日）離岸及高地間中達8級烈風程度，即8號風球風力。預料獅子山會在今日移向海南島一帶，隨後移入北部灣，廣東沿岸明日及周日（10日）初時仍有狂風大雨。

「一風未平，一風又起」，天文台預料現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在下周初逐步發展並移向呂宋一帶，隨後可能進入並橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。歐洲預報系統則料，該低壓區大致移向海南島，下周二（12日）或逼近本港400公里範圍內，與內地中央氣象台的預測相若。該新熱帶氣旋料命名「圓規」（Kompasu，日本提供名稱）。



▼10月8日，三號強風信號生效▼



+ 5

料「獅子山」明日掠過海南島

天文台表示，在正午12時「獅子山」集結在香港之西南約610公里，預料向北移動，時速約10公里，中心附近最高持續風速每小時65公里；未來一、二日移向海南島一帶，料三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。根據熱帶氣旋路徑資訊，料「獅子山」明日掠過海南島，其後進入北部灣，並於越南一帶登陸。

此外，「獅子山」引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸；廣東沿岸亦正持續受廣泛的大雨及狂風影響，海面亦有大浪和湧浪。天文台於上午11時45分發出黑色暴雨警告信號，為今年第二次；而截至今日上午11時45分，多區累積雨量超過150毫米，包括沙田、西貢、大埔、赤臘角及黃竹坑等。

內地中央氣象台則料，「獅子山」將以每小時10至15公里的速度向偏北方向移動，強度略有加強，將於今晚至明日早上在海南陵水至文昌一帶沿海登陸；登陸後將轉向西北方向移動，穿過海南島後，進入北部灣，其後趨向越南北部。

新生成熱帶氣旋料達強烈熱帶風暴級別

另外，參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），目前菲律賓以東的廣闊低壓區料下周二（12日）進入南海，料同日於本港400公里範圍內掠過，其後移向海南島。ECMWF預測該低壓區海平面中心氣壓最低為982 hPa，即達強烈熱帶風暴級別。美國全球預報系統（GFS）則料，該低壓區下周一（11日）擦過台灣南邊，再進入南海已逐漸消散。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



+ 1

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



+ 1

下周一及二天氣好轉

本港天氣方面，天文台料明日（9日）密雲，有狂風，大驟雨及雷暴；海有大浪及湧浪。至周日（10日）初時風勢持續頗大，有狂風大雨；後期驟雨減少。隨後一兩日乾燥的大陸氣流為華南帶來普遍晴朗的天氣，天色好轉及天氣乾燥，早上稍涼。不過下周三（13日）天氣再轉惡劣，料多雲，間中有狂風驟雨；普遍地區吹東至東北風5至6級，離岸及高地7級風，亦達3號風球風力。

▼10月7日石澳泳灘掛起紅旗 市民照落水▼

