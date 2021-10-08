黑雨｜1.5小時內三轉暴雨警告　家長風橫雨狂中接送：有遮都冇用

熱帶風暴「獅子山」襲港，三號強風信號由早上維持至今，半日內經歷黃色、紅色、黑色暴雨警告，更在1.5小時內先由紅雨轉黑雨，再轉回紅雨。

中小學上午維持課堂，有家長表示，今早雨勢時大時細，「有遮都冇用」，鞋襪全濕透，接子女上學狼狽不堪，若能提早發出紅雨較佳；也有家長指，學校距家只有約十分鐘路程，早上雨況對接送影響不大，也形容「天意無計。」



本港早上風橫雨狂，三號強風信號持續，天文台自昨晚11時20分發出黃色暴雨警告，直至今早11時20分改發紅色暴雨警告，25分鐘後改發黑雨警告，12時45分再轉為紅雨警告。

在荃灣區有小學下午一時放學，由於雨勢很大，校方安排家長入校到班房接小朋友離校。家長王先生表示，學校距家路程只有約10分鐘，雨勢對接送小朋友影響不大「唔係幾覺好大雨，可能把遮夠大」，又指非專業人士，難判斷應否提早掛「紅雨」警告，形容「天意無計。」

家長黃先生亦持相同意見，由於居於學校附近，即使雨勢不輕，也方便接小朋友上學。

家長黃先生表示，由於居於學校附近，今早雨勢對接送小朋友放學影響不大。（胡家欣攝)

家長：若提前掛紅雨便利家長

家長邱女士則表示，今早雨勢非常大，雨勢時大時細，「有遮都冇用」，鞋襪全濕透，情況狼狽不堪，若能提早發出紅雨較佳，小朋友毋須上學，會更方便家長，但明白天文台的決定。

小學生霍同學及陳同學均指，荃灣區雨勢大，認為提早在上學前掛紅雨較理想。霍同學笑言，「（早上）唔明點解佢永遠係黃雨而唔係紅雨!」