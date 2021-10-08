新冠疫苗｜港針卡加資料獲英國認可　港人下周一抵英只檢測免隔離

英國政府早前更新入境限制，豁免來自安全地區的已接種疫苗人士，入境後毋須隔離只須做病毒檢測，惟本港的針卡未有列明接種者出生日期而無法受惠。

食物及衞生局今（8日）表示，接獲英國政府通知，本港的更新版疫苗接種紀錄已獲確認符合當地要求，英國將於當地時間下周一（11日）起，認可本港針卡作入境英格蘭之用，意味着已打針的港人只需在入境當地第二日接受檢測，及後毋須再隔離。



▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼



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食物及衞生局表示，與英國政府就針卡問題溝通後，今日接獲通知，香港的更新版疫苗接種紀錄已獲確認符合當地相關要求，英國政府將由當地時間下周一（11日）凌晨4時起認可香港的更新版疫苗接種紀錄作入境英格蘭之用。

政府為配合海外的入境規定，上月29日起已在針卡加入接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料，更新同時適用於紙本和電子紀錄，政府亦已安排為已接種的市民提供更新版紀錄，以便利市民出行所需。

發言人提醒市民，英國政府已於當地時間十月四日起就入境英格蘭實施新檢疫規定。市民應參閱英國公布最新規定詳情，亦請留意英國當局接受作入境用途的新冠疫苗種類。

英國政府今日更新入境措施，來自香港、印度、巴基斯坦、南非、巴西及土耳其等超過37個國家和地區，只要打齊兩針，在抵達英格蘭前10日無到過「紅色名單」的國家，入境後只需在第二日接受病毒檢測，有關措施將於當地周一凌晨4時生效。

另外，當地亦將「紅色名單」大減至7個國家，分別是哥倫比亞、多米尼加、厄瓜多爾、海地、巴拿馬、秘魯及委內瑞拉，從這些地方入境的人士到埗後須自費在政府認可的酒店隔離11天。