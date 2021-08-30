新冠肺炎｜政府9.1起認可印尼菲律賓針卡　滯留港人可返港

政府今日（30日）起認可印尼及菲律賓外傭持當地新冠疫苗針卡來港，但滯留當地的港人雖有同樣官方針卡，卻無法登機來港，惹來抨擊。政府傍晚公布，從9月1日起，將按機制認可印尼、菲律賓及土耳其等地方發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明高風險地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄，可從A組指明登機來港，並在一般檢疫酒店強制檢疫21日。



2021年8月20日凌晨零時起「疫苗氣泡」下抵港人士 最新登機及檢疫安排。

從印尼和菲律賓可於任何檢疫酒店隔離21日

政府早前與印尼和菲律賓政府確定認可疫苗接種紀錄的安排後，准許受聘的外傭今日起可來港，並入住荃灣絲麗酒店檢疫21日。印尼和菲律賓被列為A組指明高風險地區，由於兩國並非世衞指明「嚴格監管機構」國家，即使是當地已打針的港人，因非受聘外傭，無法登機回港。

食物及衞生局傍晚更新認可疫苗接種紀錄地區名單，宣布由9月1日凌晨零時起，持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄的香港居民，也可如受聘外傭一樣可登機來港，從而解決同一針卡待遇不同的局面。

政府發言人重申，持有印尼及菲律賓官方針卡的外傭，仍必須遵守政府8月26日公布的檢疫安排，包括在指定檢疫設施接受21天強制檢疫；至於其他香港居民，則可在一般檢疫酒店進行強制檢疫，同樣為期21日。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



政府9.1認可歐盟新冠通行證

當局又表示，歐盟27個成員國屬經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家，而歐盟成員國家之間已實施新冠數碼通行證機制。香港會接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。

歐盟早前宣布在其歐盟新冠數碼通行證機制下認可由北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由9月1日凌晨零時起接受上述地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。另外，政府指亦正與其他A組指明地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。當與這些地區陸續達成認可安排後，政府會更新名單。

▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼

