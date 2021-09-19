英國更新入境限制　疫苗紀錄要有出生日期　港府研為針卡加資料

英國更新入境限制，下月初來自安全地區而且完成新冠疫苗接種者，入境後毋須隔離只須做病毒檢測，不過就規定接種紀錄要有接種者出生日期。

香港目前被英國列為疫情安全地區，不過「針卡」未列印市民的出生日，港人或未能受惠新措施，政府表示會着手處理，務求符合當地要求。



英國政府公布，當地時間下月四日凌晨四時起，來自非紅色地區的人士，只要完成疫苗接種抵達英格蘭後便毋須隔離，入境第二日要做病毒檢測。不過，當地提到疫苗接種紀錄須要有接種者的出生日期。

本港疫情平穩並非英國政府的紅色名單之列，港人抵埗後本應可獲豁免隔離，但「針紙」無列明市民的出生日期。香港政府稱，已知悉入境英國的新規定，食物及衞生局正着手在疫苗接種紀錄加上出生日期的安排，務求符合英國政府的最新要求。

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英國現行紅、黃、綠三級制只會保留紅色名單。除擁有英國居留權者外，抵英前10日內曾到訪紅色名單地區的人士不可入境。

在修訂制度下，由香港前往英格蘭的人士須在入境前14日或以前，已在認可地區的相關衞生當局完成接種疫苗，方可免除隔離，並要在入境第二日須接受病毒測試，而未完成接種者抵英後須自我隔離10日，並在入境第二日及第八日接受病毒測試。