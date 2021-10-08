施政報告｜羅致光：取消強積金對沖安排　僱主有時間專項戶口儲錢

政府公布新一期的《施政報告》，當中取消強積金對沖條例草案將在下個立法會審議。勞工及福利局長羅致光今日（8日）在記者會表示，取消強積金對沖生效之前的遣散費及長期服務金，仍然可以對沖；而生效之後，首日起的遣散費及長期服務金額，就是由零開始，因此頭幾年每宗個案的金額都會相對低。他並指，制度設計是希望初期發揮較大的幫助，讓僱主有足夠時間透過專項戶口儲錢。



政府今早舉行記者會，多位局長解說新一份《施政報告》。（余俊亮攝）

羅致光表示，局方會在下個立法年度向立法會提交取消「對沖」條例草案，訂立強制儲蓄計劃，協助僱主應付取消「對沖」後的遣散費和長期服務金的潛在開支。而取消之前的金額，仍然可以對沖，生效後，則由零開始，因此頭幾年每宗個案的金額都會相對低。

被問到首3年企業每裁員一人，僱主最多補償3000元，其餘由政府資助，企業的承擔是否太少，羅致光回應指，制度設計是希望在初期發揮較大的幫助，讓僱主有足夠時間透過專項戶口儲錢，而政府之後的資助將會減少，相信經過一段時間，僱主掌握制度安排之後，問題和難度會較小。

羅致光表示，取消強積金對沖生效之前的遣散費及長期服務金，仍然可以對沖。（余俊亮攝）

至於檢討《僱傭條例》有關「4-18」連續性合約，即是連續受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時的規定，羅致光表示，當然會用2015年的討論作為基礎，相信會有兩個討論方向，一是在4星期內做滿72小時，未必要符合連續4星期，或每星期做滿18小時的要求；二是對於4星期內未能做滿72小時的自由工作者，可否按比例在法例上保障員工。他相信，僱主及僱員要保持互諒互讓精神繼續探討，重申政府目前並無立場。

勞工處處長孫玉菡在之後的「取消強積金制度下『對沖』安排：優化政府資助計劃」技術簡介會上表示，政府的資助計劃為期25年，承擔額較之前所講的沒有增加，加上通脹大約為332億元。但由於過往商界對兩層資助的計算方法感到成本難以預算，因此是次設計有所優化，讓企業能夠有所預算。

新一份《施政報告》提及，下一個立法年度修例落實取消「對沖」。（資料圖片）

勞工處處長孫玉菡（圖右二）表示解說政府取消強積金「對沖」的設計安排。（袁澍攝）

孫玉菡表示，頭三年政府的資助相對多，目的亦是方便企業過渡。在早前勞僱會上，勞方代表曾表示會否出現有僱主濫用，增加炒人，但資方代表則表示員工是珍貴資產，不會隨意解僱。他指，僱主解僱僱員後，需要先給出遣散費/長期服務金，其後向勞工處申請資助，一般在幾個星期內的合理時間可以批出。政府方面會有檢察，如果存在欺騙行為，會取消資助資格，不排除會報警。政府資助是方案通過實施，會5年檢討一次。