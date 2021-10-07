財庫局許正宇：不會強制市民將強積金轉年金

《施政報告》提到會探討鼓勵市民，將強積金一筆過資產轉成退休後可定期領取的公共年金。財經事務及庫務局局長許正宇表示，會與勞福局進行研究，重申不會強制市民將強積金轉年金。

至於局方將與積金局研究措施，便利強積金投資內地發行的債券及政策性銀行債券。市場關注部分債券未有評級，未必能保障投資者之外，局方或要修改部條例。

許正宇表示，目前強積金可投資的債券，主要有三大準則，包括需要有評級、於核准交易所上市，以及由政府或央行所發行的債券。他指目前已有部分強積金可投資未有評級的債券基金，未來投資的範圍及細節，會與積金局商討。

稱都會區是投資 會有回報

另外，政府提出「明日大嶼」及「北部都會區」願景，若兩項同時進行或令庫房有壓力。許正宇指對都會區的投放不是開支，而是投資，投資會有回報，政府亦有包括發債等工具融資，不擔心庫房未能應付，

跨境理財通方面，他指已有銀行有申請參與，並開始進行推廣，現時香港投資者若果要參與「北向通」，需開設兩個戶口，分別是本地匯款及內地投資戶口，由於內地要求親身開戶，目前仍未通關，正與內地方面溝通，以解決問題。

「港股通」南向交易擬以人民幣計價，他指2010年已有相關基建，目前主要是增加不同的投資產品，以增加需求。