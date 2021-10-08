江若琳案｜林小明指江原可分賬700萬　直言：佢反骨係事實

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約的案件續審。寰宇主席林小明今（8日）繼續作供，他指江從一開始便知道簽約全期共15年，若非如此，公司亦不會首10年的快約滿前，仍投資5千萬拍電視劇捧她，直指江「反骨」。代表江的律師卻指林向傳媒塑膠造江「大使」形象，未提及江要自行負擔音樂製作費，認為林說法誤導，林卻稱江確是「大使」，又稱江在頭10年其實可分賬約700萬元，只因為她墊支的費用過多，結果才「無錢剩」。



原告為寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。寰宇在2014年入稟時透露，江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權在這十年約滿時與江續約5年，寰宇亦通知江會行使該續約權，惟江卻單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇接下的工作，寰宇認為江有違約之嫌，要求法庭頒令合約有效，向江追討賠償。

約滿前仍投資拍電影捧江

寰宇主席及董事林小明供稱，江若林由始至終都知道雙方是簽15年約，「由Day 1已經講好係簽15年。」若他們不是認為江簽約15年，又怎會在首十年的約快約滿前，仍為安排工作，包括投資5000萬元人民幣開拍《巾幗大將軍》捧江。

辯方質疑林在走光事件未保護江

代表江若琳的大狀卻稱，江在2014年被拍下裙底春光，江感到十分痛苦，林表示他從新聞得知此事，但不知道江感到痛苦，他承認未有跟進事件。大狀即指林可就走光時件作出跟進，並保護藝人，林只重複只認未有跟進事件。

江墊支費用超過利潤

大狀又指出，林不斷向傳媒塑膠造江「大使」形象，卻未有提及她要自行負擔音樂製作費，指林的說法誤導及偏頗，林稱江確是「大使」，又透露江10年來其實可獲分賬約700萬元，但因為她要公司所墊支的費用超過利潤，所以才「無錢剩」。

指江以為可賺更多而冒險毀約

大狀亦提及，雙方起初掀起合約糾紛時，林接受訪問批評江「反骨」，又稱她為錢而毀約，令人認為她貪錢，林稱他只是講出事實，並說：「佢（江若琳）反骨係事實。」亦認為江覺得可接工作賺更多，才會冒險毀約。

案件編號：HCA 1225/2014

林小明的供詞重點。(詳看下圖)

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江若琳於2018年與現任丈夫蕭唯展結婚。(詳看下圖)