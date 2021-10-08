強制檢測︱染變種病毒患者行蹤曝光　曾到沙田區內多家餐廳

一名48歲男子初步確診，屬源頭不明本地個案，他在機場超級一號貨站 HACTL工作，其工作地點被納入強制檢測公告，他亦曾經到訪沙田新翠商場一間泰國菜餐廳「Salala」合共14天，另亦到過沙田東華三院馬陳景霞幼稚園、新翠商場夢幻樂園，以及乘坐E42巴士，這些地點均被納入強制檢測公告。

另外，衞生防護中心接獲兩宗於英國確診的通報，涉及一名10歲和一名20歲的男子，他們的住所八鄉牛徑村11號D、北角寶馬山花園8座都被納入強制檢測。另有三間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，亦需強制檢測。今天合共有19個地點新上榜。



食物及衞生局周四（7日）晚上公布，新增19個地點需納入強制檢測公告。

首先，有14個地點與初步確診的機場貨站服務員相關。該名48歲男子於機場超級一號貨站 HACTL工作，因此該地點納入強制檢測公告，而曾在下午5時至下午10時乘坐由沙田開出往機場的E42巴士的人士，以及在上午6時至中午12時乘坐由機場開出往沙田的E42巴士的人士，也需留意，了解自己乘坐的日期是否納入強制檢測公告。按上述乘坐巴士的時間表來看，這名初步確診者需通宵工作。

▼10月7日強制檢測名單▼



這名48歲男子亦曾經到訪多間食肆，包括觀塘銀記泰豐味、北角Cafe Paradise、北角金百皇餐廳、禾輋廣場樂天廚房、新翠商場東南亞、觀塘The Wave麥當勞、元朗開心廣場東苑海鮮酒家。值得注意的是，這名患者到訪新翠商場1 樓 L101 號鋪「東南亞」的日子尤多，包括9月15日至9月18日、9月20日至21日、9月23日、9月26日至10月1日、10月6日，合共有14天，而且每次到訪時間亦長。根據網上資料，這間店舖是一間名為「Salala」泰國菜餐廳。

另外，這名患者亦曾到訪沙田新翠邨新月樓地下東華三院馬陳景霞幼稚園、新翠商場1樓夢幻樂園、新翠邨街市地下百佳超級市場、隆亨商場2樓惠康超級廣場。

第二，有2個地點與兩宗非本地確診個案有關。第一宗個案涉及一名10歲男病人，居於元朗八鄉牛徑村11號D。他於9月26日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月28日與家人乘搭航班CX251離開香港前往英國。病人於10月2日在英國抽取的樣本結果呈陽性，他同日出現病徵。他的居所被納入強制檢測。

第二宗個案涉及一名20歲男病人，居於北角寶馬山花園8座。他在9月23日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月25日乘搭航班VS207離開香港前往英國。病人於9月28日在英國抽取的樣本結果呈陽性。病人沒有出現病徵。他在7月23日及8月16日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他的居所被納入強制檢測。

一名於英國確診的20歲男病人，本身居於北角寶馬山花園。（資料圖片）

此外，由於三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。三間學校分別是觀塘中華基督教會基華幼稚園、粉嶺嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)、將軍澳港澳信義會明道小學四年級學生及老師。

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期限將會延長一天。

截至周四下午6時，社區檢測中心於10月8日尚餘約28 000個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約91%及約95%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。在八號或以上烈風或暴風信號，或黑色暴雨警告信號發出期間，則所有流動採樣站連同社區檢測中心均會關閉。