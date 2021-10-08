48歲機場貨站男子染疫　子女讀東華三院馬陳景霞幼稚園　停課3天

《香港01》接獲消息指，今天初步確診的48歲男機場貨站服務員的子女於東華三院馬陳景霞幼稚園就讀。東華三院回覆查詢時表示，該校今早接到衞生防護中心通知，一名高班學生家長初步確診，而該名學生檢測結果則為陰性。翻查紀錄，該名家長在過去21天並無到訪學校。該校校舍即時暫停對外開放及暫停面授上課3天，並安排全體教職員及學生接受病毒檢測。

衞生署則回覆指，個案的流行病學調查及接觸者追蹤仍在進行中。



▼大圍金獅花園封區檢測▼



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東華三院回覆查詢時表示，位於大圍的東華三院馬陳景霞幼稚園今早接獲衞生防護中心通知，一名高班學生家長初步確診，而該名學生檢測結果則為陰性。翻查紀錄，該名家長在過去21天並無到訪學校。

幼稚園方面已即時啟動危機處理機制，校舍即時暫停對外開放及暫停面授上課3天，並安排全體教職員及學生接受病毒檢測。校方會按衞生防護中心建議跟進事件，會於校園範圍進行徹底清潔及深層消毒，並會就事件與家長保持密切聯繫。而在接受醫學監察期間，校方會每天向衞生防護中心呈報資料。

東華三院又指幼稚園一直遵照教育局指引，所有師生進入校園前，均須量度體溫與消毒，而校園內所有師生都必須戴上口罩。

本港出現源頭不明的初步確診本地個案，並涉及變種病毒，該患者居住的大圍金獅花園一期金輝閣被封區檢測。（廖雁雄攝）

▼Hactl員工初步確診▼

