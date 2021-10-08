DSE 2021｜等級預測研究英文最準高達71%　數學延伸Ｍ1最低僅34%

兩屆中學文憑試在疫情持續下舉行，一旦考試被逼取消，考評局會透過考生校內評核分數，及學校歷屆文憑試，以評估考生成績。

考評局今日公布2021年文憑試等級預測研究結果，顯示英文科的預測準確度為各科目之中最高，有71%的預測等級與文憑試實際等級一致，超過99%考生在預測與實際等級差距均在一個等級範圍內。相反，預測準確度最弱的是數學延伸單元一（微積分與統計），只有34.3%考生預測與實際等級相同，有80.8%等級差距在一個等級範圍內。



考評局今日公布2021年文憑試等級預測研究結果。（資料圖片）

英文科最大差距一個等級

考評局文憑試等級預測研究旨在檢視透過校內評核分數，來預測學校考生於文憑試成績等級的準確程度。

2021年文憑試等級預測研究有375所與考學校參與，合共提交約34,700名學校考生的校內評估分數。考評局按有關校內科目評估分數，參考學校過往文憑試成績，預測學校考生的文憑試科目等級，再比較有關考生今年文憑試甲類科目的實際等級。

研究結果顯示，核心科英國語文科的預測準確度為各科之中最高，71%考生的預測等級與文憑試實際等級相同，28.2%的預測等級較實際等級高或低一個等級，即99.2%兩者等級差距在一個等級範圍內。

組合科學物理有20.7%等級差距多於一個等級

相反，預測準確度最弱的是數學延伸單元一（微積分與統計），只有34.3%考生預測與實際等級相同，有80.8%差距在一個等級範圍內。

選修科組合科學（物理），雖然有41.5%預測與實際等級相同，但僅79.3%等級差距保持在一個等級範圍內，即有20.7%考生的等級差距多於一個等級。

至於其餘三個選修科，中國語文、數學必修部分及通識教育科則分別有約51%、58%及54%的預測等級，與考生於文憑試的實際等級一致。三科均有約40%的預測等級，較實際待級高或低一個等級。考評局指，核心科的校內評估分數，大致能反映學校考生文憑試表現。

考評局指，選修科目方面，受修讀人數較少、學校過去報考之數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等因素影響，整體預測成績的準確程度較核心科目略低。大部分選修科目的預測等級，與考生於文憑試實際等級相同的百分比介乎40至50%；並有79%或以上的預測與實際等級差距保持在一個等級範圍內，即有21%等級差距超出一個等級。

考評局續指，本年度研究結果與2020年的研究相若，明年再次做等級預測研究，以探討提高預測準確度的機制。