DSE 2021｜文憑試覆核結果出爐　考評局：無新增狀元、榜眼

繼大學聯招（ JUPAS ）上周四（12日）放榜後，香港中學文憑試（DSE）覆核結果今日（18日）出爐。考評局透露，經覆核後，考獲七科5**（俗稱狀元）及六科5**（俗稱榜眼）的考生人數不變，即今屆DSE狀元數目維持七人。



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香港考評局今日（18日）公布香港中學文憑考試成績覆核結果。據考評局回覆資料，經覆核後，考獲七科5**（俗稱狀元）及六科5**（俗稱榜眼）的考生人數不變，即今屆DSE狀元人數維持七人。

成功覆核而不滿意早前JUPAS放榜結果的考生，可在明天（19日）早上9時至下午6時透過聯招帳戶，遞交新的考慮入學申請，並嘗試申請報讀較高次序（成績要求更高）的課程。JUPAS將在8月26日公布按覆核成績，重新考慮入學申請的遴選結果。

大學聯招處早前公布，今年共有40,658人參與聯招，當中20,035人，即49.28%獲正式取錄資格，比去年的48%為高。

獲取錄資格的逾兩萬人中，有15,147人獲派八大或公開大學的學士學位課程，其中七成五（1.4萬人）獲派首三志願（Band A）；另有4,543人獲副學士學位或高級文憑取錄；至於SSSDP「資助計劃」的全日制學士學位課程，共取錄3,491人。

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