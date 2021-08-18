DSE｜考評局將設免費講座　拆解2024文憑試核心科新評核安排

2024年中學文憑試（DSE）起將有新應考規則，考評局今日（18日）公布，將在下周六（28日）辦網上資訊講座，由考評局秘書長魏向東率領一眾高層，講解核心科更新後的評核安排。講座亦會提及2022年DSE與校本評核的精簡安排等，有興趣的家長及學生可及早報名。

另外，考評局首次推出網上開放日，讓市民「虛擬」參觀答卷掃描中心與評核中心。



考評局將於下周六舉辦文憑試網上資訊講座。（資料圖片 / 張浩維攝）

考評局公布，將於本月28日（星期六）舉辦文憑試網上資訊講座，講者包括秘書長魏向東、公開考試總監麥勁生、評核發展主管蔡筱坤，以及學校考試及評核主管許婉清。

兩小時講座分三部份，先講解2022年DSE與校本評核的精簡安排，以及2024核心科目的新評核安排等。由於考評局早前公布，2021/22學年起以「公民與社會發展科」取代通識科，即2024年DSE將由公社科取代通識科成為核心科目之一；另中文科將取消聆聽及口試，預計屆時一眾考評局高層會詳談安排。

講座第二部份主要涉及考試安排，如試場分配、特殊事故處理方法等。最後一部份為答問環節。因講座須事先登記，有興趣的家長及學生可到考評局網頁報名 。

香港中學文憑試（DSE）已舉行了十屆，考評局主席容永祺說，十年來累計有64.5萬名考生曾應考，評閱答卷數量累計近900萬份。（資料圖片／歐嘉樂攝）

累計64.5萬人曾應考DSE

另外，香港中學文憑試（DSE）已舉行十屆，考評局主席容永祺說，十年來累計有64.5萬名考生曾應考，評閱答卷數量累計近900萬份。而直接以文憑試成績取錄港生的內地院校數目，已比首屆多一倍至127間；認可文憑試的海外院校更由首屆的100間，增至現時約300間。

考評局首次推出網上開放日，市民可透過「虛擬之旅」參觀答卷掃描中心與評核中心 ，以影片、簡報等了解文憑試的評卷工作。

點擊即到「虛擬之旅」網頁︰https://www.hkeaa-virtualopenday.com/