獅子山風球｜杏花邨風大雨大企唔穩　西環居民：無風無浪似三號波

熱帶氣旋獅子山逐漸遠離本港，惟在東北季候風共同影響下，本港風力反而有增無減，天文台在清晨6時40分，發出8號東南烈風或暴風信號，預料在日間維持一段時間。下午亦有不少地區轉為大風大雨。

繼昨日被批評太遲宣布黑雨後，天文台今次颱風又再惹起爭議，不少市民批評，昨夜風勢更強，今早市區無風無雨卻迎來8號波，質疑當局改掛風球的基礎。根據天文台的風速資料，今早位於市區的天星碼頭和中環碼頭，最高持續風速僅達強風水平，屬6至7級風，只有位於高地的昂坪錄得暴風級風力。

《香港01》早上以往颱風重災區的西環海傍視察，因為「無風無雨」、，故人來人往，有市民帶同愛犬散步，他形容「風平浪靜」，昨早「橫風橫雨」更似風暴來襲；而位於東區的杏花邨，風力和雨勢明顯較強，「白頭浪」打上岸邊，須出動水閘，以防海水湧入屋苑，海滂人煙單薄，遊玩和「追風」的市民遠較西環少。



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《香港01》記者早上在港島的西環海滂直擊，雖然天上滿布烏雲，天色陰沉，惟風力並不強，大樹亦只是微微被吹動，亦無下雨，不少市民在海濱散步，甚至有家長帶同小孩公園遊玩，亦有主人「放狗」，與愛犬閑逛。

在西環居住的楊先生早上帶同愛犬Summer到海濱散步，與「獅子山風球」近距離接觸、「打卡」留念，他表示，昨早上班時「橫風橫雨」，比今日更像打風，昨日候車上班人龍極長，「好似尋日大風啲，尋日好似大雨同大風啲，好狼狽，今日就好似風平浪靜，唔似8號」，他形容與以往西環打風的情景截然不同，「（以前）應該會大浪啲嘅，啲浪應該會拍上嚟，而家就好似風平浪靜咁」。他又指，8號風波懸掛後，被迫取消小朋友的活動，影響周末放假日的計劃，但仍會帶小朋友外出遊玩。

不時到西環海滂釣魚的錢先生表示，以往掛8號風球並不會釣魚，只會前來「睇下浪」，「（以前）啲浪會冚上嚟」，形容今次8號風球的風勢較以往弱，因此可以繼續釣魚，並不擔心有危險，「而家靜咗好多喇，浪都冇埋，停曬喇」，「（今次）啲風應該都吹唔正，似3號（風球）多啲」，又指昨日比今日更似掛8號風球，「尋日畀今日厲害好多，起碼都起曬白頭浪吖，今日就唔覺，你睇下幾平靜」。

記者及後轉到杏花邨，發現風力明顯較強，樹木被吹到東歪西倒，雨勢亦愈來愈大，「白頭浪」打上岸邊，須出動水閘，以防海水湧入屋苑。當區的海滂人煙單薄，但仍有不少居民下樓「打卡」、「追風」，與這個罕有的10月風球「零距離」接觸。

下午1時10分，過去一小時最高陣風數據。（天文台截圖）

根據天文台資料，早上11時31分至12時30分，多個監測站錄得的風力不足8級，位於市區的中環碼頭和尖沙咀天星碼頭，最高持續風速分別為時速42公里和43公里，屬6至7級風，只達強風水平，最高陣風亦不超過70公里，另有7個監測站同樣只錄得強風水平，包括赤鱲角、北角、南丫島、坪洲、大埔滘、橫瀾島和青洲。

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另有5個監測站的竹最高風速達8至9級的烈風水平，包括長洲、長洲泳灘、大老山、塔門和大美督，5個站中，長洲泳灘的風力最高，最高持續風速有時速78公里，最高陣風亦達每小時101公里。

昂坪的風速是所有監測站之冠，其過去一小時的最高持續風速達每小時99公里，屬於10至11級風，達暴風水平，最高陣風更達時速139公里。