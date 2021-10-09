獅子山風球｜天文台發8號風球　刷新近60年「最遠8號風球」紀錄

熱帶氣旋獅子山今日（9日）凌晨在海南島琼海市登陸後逐漸遠離本港，到清晨與港距離超過560公里，但在東北季候風共同影響下，本港風力反而有增無減。天文台在清晨6時40分發出8號風球，預料在今早維持一段時間，這次打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡襲港所創下的「最遠8號風球」紀錄，再遠約100公里。



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熱帶氣旋獅子山在早上６時集結在本港西南約560公里。(天文台圖片)

澳門香港約4時先後預警改掛8號風球

天文台昨晚指按照當時預測路徑，獅子山會在今日日間最接近香港，在本港西南約500公里掠過。在獅子山與東北季候風共同影響下，華南沿岸吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早維持。不過到凌晨約4時，澳門氣象局預告6時改發8號風球後不久，天文台也在4時40分突發出預警，宣布會在上午6時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

天文台在清晨5時45分表示，會在早上6時40分改發八號烈風及暴風信號，取代三號強風信號，預料八號烈風及暴風信號在今早維持一段時間。

▼10月8日熱帶氣旋獅子山吹襲▼



獅子山清晨位於本港西南560公里

根據天文台資料，獅子山在今日凌晨最接近香港，相距約500公里，在琼海市登陸後向西移動，中心附近最高持續風速為每小時75公里，在凌晨4時位處本港西南約550公里，到5及6時時更拉遠至560公里。

天文台指過去數小時，本港風力普遍有所增强。在獅子山與東北季候風的共同影響下，本港普遍地區吹強風，離岸吹烈風，西南部高地間中達暴風程度。

▼10月8日熱帶氣旋獅子山吹襲▼



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昂坪吹暴風 多個氣象站錄得烈風

在與本港距離再拉遠之時，本港風力卻持續增加。昂坪最高持續風速達暴風(10-11級風)，由昨晚午夜前的每小時88公里，跳上100公里，最高達108公里，今日凌晨4時為103公里。錄得最高持續風速達烈風(8-9級風)或以上的氣象站則越來越多，由午夜前只有三個，逐步增至包括昂坪在內共有7個，包括長洲、長洲泳灘、塔門、橫瀾島、大老山、大美督，風力達每小時64公里至86公里，以長洲最高。天文台在凌晨5時隨即修訂九天天氣預報，預測今日吹東至東南風7級，離岸間中9級，初時高地間中達10級。

▼2020年10月13日熱帶氣旋浪卡襲港▼



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比去年「最遠8號風球」再遠100公里

天文台在熱帶氣旋獅子山距港560公里發出8號風球，刷新「最遠8號風球」紀錄。去年10月13日另一「秋颱」熱帶氣旋浪卡吹襲，天文台在當日清晨5時40分發出8號東北烈風或暴風信號，其時集結在香港西南偏南約450公里，成為自1961年以來，懸掛8號風球時距離本港最遠的熱帶氣旋，打破2018年超強颱風「山竹」所創下的410公里距離紀錄，是近一甲子（60年）的「最遠8號風球」，即獅子山的「8號風球」比浪卡再遠約100公里。

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