獅子山風球｜外賣平台速遞員：服務遲遲未停、掛8號近3小時始停單

受熱帶氣旋「獅子山」影響，天文台今日（9日）早上6時40分改發八號東南烈風及暴風信號。極端天氣下，政府部門及多間公營機構都暫停非緊急服務，而三大外賣平台服務亦需要暫停，

但有外賣平台速遞員向《香港01》透露，外賣平台反應速度差距甚遠，據他親身經歷，Foodpanda早在八號風球懸掛後17分鐘已停止向送餐員派單；UberEats卻在八號風球懸掛約4小時後才建議正在送餐人員終止送遞服務。但由於另有讀者表示，上午9時34分收到UberEats停止送餐服務的通知，即8號生效接近3小時後，故不確定UberEats送餐員是否分批接獲通知，還是個別人士被延遲通知。

至於Deliveroo，則在早上約7時54分、即8號風球生效後約1小時，透過Facebook公布暫時停止訂餐服務。《香港01》已就事件向三大外賣平台查詢。



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熱帶氣旋獅子山與東北季候風共同影響下，本港從凌晨開始一直吹強風及烈風，西南部高地一度達至暴風程度。天文台在今晨6時40分發出八號東南烈風及暴風信號。政府各部門、公共服務及部份遊樂場所均陸續發出通知，公布僅維持緊急服務或暫停開放等。

至於三大外賣平台的服務，在中午前已全線暫停，但有外賣平台速遞員向《香港01》透露，外賣送餐服務平台對是次「打風」的反應速度不一。

張先生指，Foodpanda大約在八號風球懸掛後17分鐘，即上午6時57分已停止向送餐員派單，並通知指如果正在送遞，希望外賣員以安全為前提，決定是否繼續。（讀者提供）

Foodpanda在8號波17分鐘已暫停派單

身兼Foodpanda及Uber Eats兩間外賣平台送餐員的張先生指，Foodpanda大約在八號風球懸掛後17分鐘，即上午6時57分已停止向送餐員派單，並通知指如果正在送遞，希望外賣員以安全為前提，決定是否繼續。

張先生指出，上午10時44分，收到UberEats電郵，建議正在送餐人員終止送遞服務，批評是太遲通知，或令外賣員有安全風險。(讀者提供)

外賣員：8號生效數小時 始接到UberEats通知可終止送遞

但張先生指出，一直至上午10時44分，即八號風球生效約4小時後，他才收到UberEats發出的特別送餐安排，建議正在送餐人員終止送遞服務，留在安全地方暫避，直至安全情況許可的情況下恢復服務。他認為，UberEats太遲通知，或令外賣員有安全風險。

但另有讀者表示，上午9時34分收到UberEats停止送餐服務的通知，即8號生效接近3小時後，故不確定UberEats送餐員是否分批接獲通知，還是個別人士被延遲通知。

（戶戶送facebook截圖）

Deliveroo8號生效約1小時 網上公布暫停訂餐服務

至於Deliveroo則在大約7時54分已在Facebook上公布，暫時停止訂餐服務，即8號風球通知生效後約1小時，帖文未見正在送餐的外賣員相關指引，但提醒大家注意安全，應留在室內。