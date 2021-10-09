《眾新聞》指鄧炳強拒保證23條不以言入罪　保安局稱屬誤導性報道

特首林鄭月娥最新一份《施政報告》列明，將積極推展《基本法》23條立法。保安局局長鄧炳強昨日在施政報告記者會上，被《眾新聞》記者問到會否承諾遵守《約翰內斯堡原則》原則，不會以言入罪。鄧炳強回應提問時指出，「不能夠簡單講你四個字（以言入罪）就話係，要有充分證據，包括證實有意圖。」

《眾新聞》在報道時以《鄧炳強拒保證23條不以言入罪 03年港府曾明言不禁非暴力手法》為題，指鄧炳強「未有保證」。保安局發言人今日（9日）發聲明，指《眾新聞》作出「誤導性報道」，對此深表遺憾。



保安局發言人發聲明，指《眾新聞》「誤導性報道」。（《眾新聞》截圖）

保安局發言人今日發聲明，指對《眾新聞》「誤導性報道」深表遺憾，發言人指出「保安局局長在記者會上回應有關《基本法》二十三條立法會否以言入罪時，他清楚解釋犯罪需有行為和意圖的元素，並有充分證據，以及律政司詳細研究有否足夠證據才作出檢控，不是草率決定，並非一句說話就可以入罪。」

發言人續指，多間媒體相關報道亦與保安局局長上述說法相符，「對於《眾新聞》指保安局局長拒絕保證《基本法》二十三條立法不以言入罪，實屬誤導，對報道表示遺憾。」

保安局局長鄧炳強。（李澤彤攝）

翻查昨日記者會直播片段，《眾新聞》記者發問時指出，政府在2003年立法時曾表明不會「以言入罪」，會遵守《約翰內斯堡原則》原則，記者問鄧炳強「你今日（昨日）會否立此存照，承諾政府未來處理二十三條時遵守《約翰內斯堡原則》呢？」

鄧炳強回應時表示，二十三條和其他法律一樣，既要看行為亦要看意圖，律政司亦會仔細研究才會檢控，因此不會草率決定，「不能夠簡單講你四個字（以言入罪）就話係，要有充分證據，包括證實有意圖。」

《眾新聞》記者當時再追問，《約翰內斯堡原則》原則是否適用二十三條立法。鄧炳強回應稱「唔係就咁講一句嘢就算，拘捕之外仲要睇律政署夠唔夠證據再出作檢控，相信唔會出現你講的情況。」