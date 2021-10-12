健身中心投訴每年逾百宗　職員挾去銀行提款　海關：同打劫無分別

「你身體唔係幾好喎」、「有無做開運動呀？」、「你條腰好似有點歪喎」一句句看似貼心的慰問，背後其實隱藏更大的陷阱。香港海關今年首9個月錄得135宗涉不良健身中心的投訴，海關不良營商手法調查課監督葉冬菁指，不少涉及「具威嚇性營業行為」的小型健身中心都屬於樓上舖，職員在街上派卡片兜搭，利用市民的善意，誘使上健身中心「做問卷」，實情由多名職員威迫簽署健身合約。她又指，曾有受害人奪門而去反被推倒地上，不法分子又會挾受害人去提款淘空戶口，批評行為形同「搶劫」。為提高公眾對不良營商手法意識，海關不良營商手法調查課創作吉祥物「零容忍者」，寓意對不良手法採零容忍。



為提升市民意識，海關不良營商手法調查課創作吉祥物「零容忍者」，海關不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，吉祥物寓意對不良手法採取零容忍。（李澤彤攝）

根據海關統計，健身、裝修及僱傭是本港常見三類涉及不良營商手法行業，海關在2018年接獲599宗健身行業舉報，2019年上升至723宗，隨着一連串打擊行動，2020年回落至209宗，今年首9個月有135宗，較同期下跌14%。海關在2018年至2020年分別立案調查12宗、20宗及4宗案件，涉及合約金額分別為57萬、152萬及129萬元，今年首9個月則立案調查12宗，較同期增加2倍，涉款20萬元。

海關預告將有下一波打擊行動

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，海關在2018年至2019年先後採取「龍捲風」及「破風」行動，拘捕多名涉不良手法的健身中心負責人及職員，其中一次行動錄得最高損失金額85萬元，雖然近年犯案規模及涉款金額有減少，海關會繼續留意死灰復燃跡象，正部署下一輪行動，打擊零星個案。

受害人欲離開 被推落地

葉冬菁指出，主要涉及「具威嚇性營業行為」的健身中心都位於樓上舖，他們會安排職員在街上派卡片，兜截路人要求幫忙上健身中心蓋印章，好讓他們完成任務「放飯」，或做問卷簽名可換取小禮物等，不少年輕人因「助人」心態而入局，職員會先為他們測體重及體脂，之後指受害人「你身體唔係幾好，腰有點歪」，再以問卷形式試探每月能支付健身金額，當受害人簽名後，便會批出一份合約。

葉冬菁續指，由於受害者往往要面對4至5名職員，即使反抗都無能為力，個別案件有職員威嚇「你填咗地址我知你住邊」，當受害人衝入電梯時更會被強行扯出甚至推倒地上，「好多中心選扯一梯一伙，點嗌都係中心範圍，走唔甩」，曾有職員要脅受害人調高網上銀行轉帳金額，轉走10多萬元交會籍，更有職員挾受害人到銀行提款，最後更要受害人讀稿拍短條，扮自願簽約，形容行為「同打劫無分別」。

近年港人喜歡健身，不少市民都會約簽合約加入健身會籍。（資料圖片／李澤彤攝）

提醒保留裝修公司文字對話紀錄

裝修行業方面，海關在2018年至2020年分別接獲230宗、188宗及154宗裝舉報，今年首9個月有113宗，呈下降趨勢，海關今年立案調查5宗案件，總合約金額500多萬元，最大宗損失發生在今年9月，涉及一棟九龍塘獨立屋410萬元裝修額，延誤2至3年尚未完成，被捕人涉及不當地接受付款及虛假商品說明，相關合約總額2,300萬元。

葉冬菁提醒市民，雖然裝修公司的口頭承諾具有法律效力，但較難舉證，建議保留與裝修公司的文字對話紀錄及相片，亦要留意裝修工人是否具聲稱的資歷，若合約指名選用名牌物料裝修，應留意質料是否屬實。

海關今年9月拘捕一名裝修公司男董事，涉嫌不當地接受付款及虛假商品說明。（資料圖片）

創作吉祥物「零容忍者」提高市民意識

僱傭業方面，海關去年接獲119宗舉報，是近3年最多，葉冬菁解釋，由於新冠疫情令航班受阻，外傭無法來港衍生不少投訴，其實與中介公司無關，今年首9個月回落至59宗。葉指過往有投訴人指聘用的外傭遲遲未來港，涉事中介訛稱正在處理，最終發現外傭原來已於另一家庭工作。

為提升市民意識，海關不良營商手法調查課創作吉祥物「零容忍者」，意即對不良手法採取零容忍，宣傳短片由藝人黎諾懿講解健身、裝修及僱傭行業的常見不良營商手法。