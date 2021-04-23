海關及消防處繁殖6幼犬「FUTURE」　將訓練成搜查或搜救犬｜多圖

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-23 15:33

香港海關與消防處合作繁殖犬隻，今年2月成功孕育6隻英國史賓格跳犬，名字可組合成「FUTURE」，寓意傳承海關及消防的使命。6隻幼犬今日（23日）首度亮相，活潑好動，現時會先接受遊戲基礎訓練，再各自安排到海關或消防受訓。 本港近年不時有槍械流入案件，海關首批槍械搜查犬會於年底出勤，海關將增加槍械及爆炸品搜查犬，以應付本港發展。消防處亦會培訓搜救犬，以處理日漸上升的山野意外。

香港海關與消防處合作繁殖犬隻，今年2月成功孕育6隻英國史賓格跳犬「FUTURE」。（歐嘉樂攝）

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6隻新生英國史賓格跳犬今日首次「會見」傳媒，牠們是三雄三雌，名為Farris、Uma、Taco、Umi、Raisa及Effie，名字可組合成「FUTURE」。幼犬約兩個月大，精力十足，在平衡木及梯級上狂奔，又在「波波池」內跳來跳去，更一度「爭嘢玩」搶奪訓練員手上的毛巾。

4個月遊戲培訓後做正規訓練

英國史賓格跳犬性格溫馴，具服從性，6隻幼犬會先經過為期4個月的遊戲基礎訓練，培養社交及感官認知能力，海關和消防之後將各自分配4隻及2隻。海關會在幼犬9個月至1歲大時，進行為期10周的正規搜查訓練，再按其特性及部門需要分配至不同崗位。消防處則會按排幼犬進行為期約4周訓練，包括搜救能力、辨識人類氣味等，經考核後成為搜救犬。

（後排左至右）新生幼犬分別名為Farris、Uma、Taco、Umi、Raisa及Effie，名字可組合成「FUTURE」；牠們的母親（前排左）是海關毒品搜查犬Casa，父親（右）為消防搜救犬Jack。（歐嘉樂攝）

海關槍械搜查犬隊年底出勤

海關在2016及2019年分別與懲教處及警務處合作繁殖工作犬，海關搜查犬課監督馬少芳指出，海關現時有70隊搜查犬隊，負責嗅查旅客及貨物清關，因應疫情關係，海關去年一度暫停派員到外地購買搜查犬。

馬續指，海關銳意打擊近年的非法槍械及槍械組件流入案件，首批槍械搜查犬會於今年年底出勤，海關亦會增加爆炸品搜查犬的數量，以應付港珠澳大橋及大灣區發展的執法需要。

消防培訓幼犬助山野搜救

消防處首次參與犬隻繁殖，高級消防隊長羅文傑指出，近年山野意外增多，盼重點培訓搜救犬搜索失踨人士，由於搜救犬需要登直升機出動，因此要夠大膽，不懼怕大風和巨響。

香港海關與消防處合作繁殖犬隻，今年2月成功孕育6隻英國史賓格跳犬「FUTURE」。（歐嘉樂攝）

犬爸初「相睇」感害羞

海關和消防去年商討合作繁殖工作犬，父親為消防搜救犬Jack，專責山野、坍塌現場、山泥傾瀉搜救工作，已服役4年。母親是海關毒品搜查犬Casa，於2106年與懲教處合作繁殖，執勤4年。Jack與Casa去年12月「相睇」，Jack初時顯得怕醜，在培養感情後雙方順利發展，成功於年2月12日誕下6隻「寶貝」。