打擊假新聞｜蕭澤頤：不尊重法治無資格談自由　指示兩小時內澄清

2019年反修例事件對香港影響深遠，警務處處長蕭澤頤今日（10日）稱，過去兩年假新聞湧現，「好多嘢睇一次唔信，睇十次就相信咗」，因此警隊目標是兩小時內要澄清假新聞，亦會擴大情報網。他又呼籲全港要反恐、反暴，留意到任何人有可疑或激化行為都盡快報案，防止市民受到無差別傷害。



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尊重專業傳媒工作者及新聞自由，但不包括處心積慮及欺騙手段的假新聞自由，自由是建基於法律秩序與責任，唔尊重法治，你無資格講自由。 警務處處長蕭澤頤

訂澄清假新聞目標：好多嘢睇一次唔信 睇十次就相信咗

蕭澤頤在商業電台節目提到，過去兩年出現好多假新聞、假消息，對警隊、港府及內地誤解頗大：「當有任何假新聞會盡快澄清，承諾兩個鐘內要澄清。」他提到年輕人日花四至五小時留意社交平台，「好多嘢睇一次唔信，睇十次就相信咗」，因此他強調尊重專業的傳媒工作者及新聞自由，但不包括處心積慮、以欺騙手段的假新聞自由，形容自由是建基於法律秩序、責任，「唔尊重法治，你無資格講自由」，又希望社會反思示威者希望爭取自由，但遇到不同意見市民就毆打是否濫用自由。

希望全港市民要有反恐反暴意識，見到任何人有可疑及有激化行為要盡快報案。 警務處處長蕭澤頤

或再有孤狼式襲擊 蕭澤頤籲全民反恐

今年7月1日，有人在銅鑼灣刀刺警員，蕭澤頤相信可能再有「孤狼式襲擊」，因此會擴大情報網絡，又希望全港市民要有反恐、反暴的意識，遇到任何人有可疑及有激化行為要盡快報案，又特別點名：「光城者準備無差別可能（令市民）受到傷害。」

對於蕭澤頤籲全民反恐，民主黨深水埗區議員袁海文憂會掀起篤灰文化：「比人感覺變咗警察城市，亦可能有人比人挰造事實篤出去。」