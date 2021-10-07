施政報告︱區議員追薪是否假新聞？　林鄭：我都唔知傳聞出自邊度

特首林鄭月娥於昨日施政報告中，提到會檢視或激活現有法例，確保在全面維護國家安全的任務上，執行部門有法可用、執法必嚴、違法必究，例子包括打擊假新聞、保障網絡安全等。她今日（7日）於電台節目上被問到，較早前有政府風聲傳出，指會向被DQ的區議員追討一切薪津，但最終證實是假風聲，這是否「假新聞」。林鄭反指：「我又唔知呢個傳聞出自邊度。」



主持人問到「假新聞」規管問題，林鄭指這個工作很多議員都問過，世界上很多政府循此去做，主要規管網上資訊，因為實體媒體有個機制，另外會特別針對打擊社交媒體的仇恨言論。至於具體如何管，就交予專業同事研究。

主持人舉例指，林鄭較早前回應有傳媒公開其修例風波期間一些錄音，指「需要一些法例處理」。林鄭澄清指「嗰個唔係假新聞，係一個不道德行為」。

▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



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如果每日要澄清傳聞 「咁就乜都唔使做」

至於區議員宣誓事件，在今年7月初曾傳出政府風聲，如曾參與民主派初選、曾借出議辦作初選票站或擔任工作人員、曾簽署「墨落無悔」聲明等的區議員，將會失去資格兼追討上任以來一切薪津，涉款可能每人逾百萬元。該消息導致逾200名區議員請辭，但其後政府對於此說法一直不置可否，遲遲不澄清，民政事務局局長徐英偉回應時更指「我都不知道為何他們會辭職」，著記者去問辭職的區議員。政府的處理手法遭到質疑。

林鄭回應指：「我又唔知呢個傳聞出自邊度，但如果政府每日都要不斷澄清坊間一啲傳聞，咁就乜嘢都唔使做啦。」她指，對公職人員宣誓的要求是一致的，但當時法例上沒有說明「錢銀交割」問題如何，而實際上區議員有一些支出是已經使用的，所以不同個案情況也有不同，正如以前有立法會議員被取消資格後，行管會也要仔細商討處理手法。

不過她指，如果有一些事情本身很清晰，一定會出來澄清：「如果有人話北部都會區嘅發展唔係為咗香港人嘅，我一定會澄清。」

至於坊間有一些說法，指記者應該「發牌」。林鄭表明「我冇特定睇法」，不過反問「記者發牌係唔係一個咁嚴苛嘅要求？」她指現時很多專業人士都有發牌制度，為何社會讓記者有某種形式登記、「肯定佢個身份，社會會咁不能接受」。