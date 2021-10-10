反修例被捕感懊悔　蕭澤頤引述在囚青年：啊媽不離不棄而唔係手足

前年爆發的反修例運動逾萬人被捕，警務處處長蕭澤頤今日（10日）稱，曾接觸多名因反修例示威被捕的年青人，他們都感到後悔，蕭更引述一名在囚年輕人對年邁媽媽的懊悔：「佢（在囚人士母親）花大半日嚟探我（在囚人士），而且次次都係好堅持嚟，想到呢到我心裡面好難受，依㗎我先發現呢個世界，邊個係真正對我不離不棄嘅人，就只有我啊媽，而唔係嗰啲甚麼手足。」



被捕年青人稱當時氣氛無法思考：人地掟汽油彈就跟著掟

警務處聯同懲教署去年底推出「並肩同行」計劃，為30歲以下的在囚、羈留青年宣揚守法意識避免重犯。蕭澤頤在商業電台節目表示，多名被捕年青人都對自己行為後悔，有青年人反問：「啊Sir你16歲嗰時做緊咩？我都係一個普通嘅年青人，我都係希望打下波睇下戲，識到個女仔拍拖。我無諗過自己越走越前，當時嘅氣氛你無辦法去思考，人地掟汽油彈自己跟著掟。」

佢問啊Sir你16歲時做緊咩，話佢都係一個普通年青人，希望打波睇戲，識到女仔拍拖。佢話無諗過越走越前，但當時嘅氣氛無辦法去思考，人地掟汽油彈自己跟著掟。 警務處處長蕭澤頤

蕭澤頤稱曾接觸多名因反修例示威被捕年青人，他們都感到後悔。（資料圖片）

他又稱分享另一名在囚年輕人個案：「佢（在囚年輕人）話每次諗起啊媽咁大年紀，要為咗自己舟車勞頓，咁樣花大半日嚟探，想到呢到心裡面好難受，依㗎先發現呢個世界，真正對佢不離不棄嘅人，就只有佢啊媽，而唔係嗰啲甚麼手足。」他又指，有位讀名校年輕人破壞「藍店」被控刑事毀壞，令父母花巨大開支聘請律師感內疚，且服刑後又要重讀中五。

社會回復平靜 今年上半年罪案數字跌4.6%

蕭澤頤表示，社會已經回復平靜，今年上半年有30,871宗罪行，按年跌4.6%，至於有關反修例的刑事毀壞、縱火及非法集結等案結亦下降一成至四成半，前線警員亦可以集中撲滅罪行，行劫及爆竊案件分別跌64%及36%，兩項罪行破案率亦是十年新高。

須留意暴力事件地下化 提醒年輕人要守法尊重法治

不過，他認為要留意暴力事件地下化，可能透過雜誌、文化藝術煽動年輕人作出暴力行為，提醒他們要守法尊重法治，又以失業為例：「如果你搵唔到份荀工就去打劫，可唔可行呢？」

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疫情下，示威遊行絕跡香港多月，蕭澤頤同意《基本法》列明港人有結社及遊行集會自由，而2015至2019年年中，警方百分百批出不反對通知書，但近兩年不少人借助和平示威，提供平台供暴力份子作暴力行為：「過往有政客爭取油水，搞呢啲集會出去行頭影一影相，攞咗政治油水就走。」

香港可否續辦六四集會？蕭澤頤：首先要評估國安風險

支聯會解散，蕭澤頤拒絕直接回應香港是否可以繼續舉辦六四集會，僅稱要獨立評估每次集會風險，但首先要評估國家安全風險，其次是公共安全及他人自由權利。他上任「一哥」超過三個月，感到責任重大、光榮，但睡眠時間減少。

袁海文反問港府：有否後悔提出修例令社會撕裂？

民主黨深水埗區議員袁海文稱，自己亦有接觸反修例事件在囚者，批評蕭澤頤邊分享個別年青人故事，但邊「趕盡殺絕」，反問港府有否後悔提出修例令社會嚴重撕裂。