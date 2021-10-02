中聯辦時隔兩年撤水馬陣　反修例期間遭衝擊國徽被毀

中聯辦前年反修例期間，遭到示威者衝擊，國徽被投擲雞蛋及墨水彈。大樓其後加強防範，在前後門架設兩米高「水馬陣」，出入都要多經一重閘門。時隔逾兩年，近日現場所見，「水馬陣」已移走，只剩一重「鐵馬」。



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前年7月21日示威者衝擊大樓，國徽被破壞，中聯辦連夜更換，並發聲明強烈譴責。其後大樓加強保安，除有警員駐守，同時架設幾十個「水馬」。翻查紀錄，今年8月份社民連成員到中聯辦示威，仍然無法到達大樓正門，當時位於干諾道西正門對開一段行人路，依舊遭「水馬」圍起，無法通過。

反修例期間，不少政府物業及中央駐港機構都架設大型「水馬陣」防範，隨著示威情況平息，經風險評估後，不少「水馬陣」已陸續撤走，當中灣仔警察總部去年10月率先拆除，其後多區警署跟從安排。