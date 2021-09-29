反修例｜警拘10265人　2684人遭檢控　逾千宗訟案獲法援涉5000萬

立法會議員梁美芬提問本港近年三場大型示威的的拘捕檢控進度，包括2014年佔領中環運動、2016年農曆年初一晚旺角騷亂、及2019年反修例騷亂。保安局書面答覆時直稱為2019年「黑暴」，截止今年7月底，共檢控2,684人，佔整體被捕人數即10,265人的26%，約41%被告為學生，有489人未成年。

目前1,527人完成司法程序，78%須承擔法律後果，18%經審訊後獲無罪釋放。法律援助署至今接獲1,310宗刑事法援申請，82%獲批，涉款約4,940萬元，平均每宗獲批金額約4.6萬元，為該三場示威衍生訴訟中最低。



保安局書指，截止今年7月底，共檢控2,684人，當中1,527人完成司法程序。（資料圖片／鄭子峰攝）

反修例示威檢控率26% 四成人是學生

據保安局今日（29日）書面答覆立法會，直稱為2019年「黑暴」，截至今年7月31日，警方共拘捕10,265人，當中17%為18歲以下、有4,009人為學生。目前共檢控2,684人，即佔被捕人數的26%，約41%被告即1,102人為學生，有489人未成年。

1173人司法程序仍在進行中

1,527名被告已經完成司法程序，當中1197名被告、即約78%須承擔法律後果，包括905人被定罪、282人經法庭簽保守行為、6人經法庭發出「照顧或保護令」，以及4人循民事程序被判「藐視法庭」罪成；另外有 54名被告獲控方撤銷控罪， 276名被告經審訊後無罪釋放。另外有25人經警司警誡後被釋放。1173人的司法程序仍在進行中，包括12人簽保、4宗民事。

反修例案法援平均每宗批4.6萬元

就反修例相關案件，法律援助署截至8月31日共接獲1,310宗刑事法援申請，共批出1,068宗，涉及49,409,027元，即平均每宗獲批金額約4.6萬元。2014年佔中、2016年旺角騷亂，每宗獲批金額分別為平均50.8萬元及81.5萬元。

政務司司長李家超上月出席立法會時指出，截至今年8月4日，法援署就反修例的刑事案件共發出1,056張法援證書，所支付的總法律費用約為4,290萬元，當中涉及共311宗法援個案，其中支出最高法律費用的單一受助人法援金額約為130萬元。

31名反修例被告被通緝

保安局指，有31名反修例被告未有出席法庭聆訊而被法庭通緝，另有24人未有按擔保條件向警方報到。保安局指，所有被通緝以及檢控的人潛離香港均屬逃犯，特區政府必定會追究他們的刑事責任，警方會根據每宗案件的實際情況，依法循不同途徑追查逃犯下落及緝拿歸案。