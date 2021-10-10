東鐵綫多輛九卡列車黑雨下故障滲水　職員料因防水塗層質素差所致

上周五（8日）全港市民在狂風暴雨下上班上學，天文台一度懸掛黑色暴雨警告，而當天港鐵東鐵綫有多於一輛的九卡列車出現故障，需即時安排車上乘客離開，並轉乘下一班列車。

有傳言指當天港鐵共有11列九卡車故障，即佔啟用了的九卡車超過70%。港鐵回覆查詢時沒有透露壞車數目，僅指有「個別」九卡車出現電力系統運作不暢順。有港鐵員工稱，九卡車由韓國製，防水塗層「做得唔係幾好」或會「入水」，為了保護車上設備，故車廂只能停止供電運作。



截至今年9月初，東鐵綫累計有15列九卡車投入服務，若傳言所指的壞車數目正確，即超過七成的新款九卡車都在上周五故障。

港鐵回覆時表示，根據紀錄，10 月8日惡劣天氣下，「東鐵綫有個別九卡列車曾出現電力系統運作不暢順情況」，為審慎起見，車務控制中心即時安排車上乘客在車站轉乘下一班列車繼續行程，事件大約幾分鐘處理好，對列車服務影響輕微。 相關列車隨即返回車廠，經港鐵人員檢查正常後重啟系統，並確認安全後，重新投入服務。

港鐵：全港暴雨致車廂電力保護系統被啟動所致

港鐵指，工程人員在周五晚收車後再進行詳細檢查，初步相信是由於周五全港暴雨，個別列車的附屬供電系統在非常潮濕及不穩定的天氣下，令部份車廂的電力保護系統亦被啟動所致。工程人員正進一步詳細檢視事故原因，以便妥善跟進。

圖為今年2月6日，九卡車頭班車啟航，職員指示九卡車和十二卡車的位置。（資料圖片／歐嘉樂攝）

職員料與韓國防水標準不同所致

有不願具名的港鐵職員解釋，九卡車的防水塗層「做得唔係幾好，可能入水」，為了保護車上設備，故車廂只能停止供電運作。他稱九卡車投入服務初期曾聽聞有列車漏水，但亦是首次見到大雨令到九卡車故障，料或因列車由韓國製，當地天氣與香港不同，防水標準亦會有差別。

他又稱，以往東鐵綫所用的十二卡車「車頂每個接駁位都有黑色塗層，相信用咗好耐時間去整」，故無入水問題，料港鐵需檢視九卡車的防水設計。